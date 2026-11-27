Microsoft se prepara para eliminar tres aplicaciones complementarias de Microsoft 365 que, en lugar de mejorar el rendimiento de sus herramientas, terminaron generando inconvenientes para los usuarios. La compañía fijó el próximo 16 de diciembre como fecha para retirarlas y aconsejó a las organizaciones comenzar el proceso de desinstalación antes de que llegue ese día.

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La decisión involucra a Calendar, People y Files, un conjunto de aplicaciones que la empresa presentó en 2025 con la intención de facilitar algunas tareas de productividad. Sin embargo, su funcionamiento no habría cumplido con las expectativas, por lo que dejarán de formar parte de los servicios de Microsoft 365.

Durante Ignite 2026, Microsoft reconoció que estos programas representaban una carga considerable para los equipos debido al consumo de memoria RAM y a los fallos que ocasionaban. Aunque incorporaban algunas funciones útiles, la empresa admitió que los recursos que exigían no compensaban sus beneficios. A esto se sumaba que podían instalarse automáticamente y quedar fijados en la barra de tareas de Windows.

Imagen de referencia de Windows en el celular. Foto: Getty Images

En la práctica, las tres herramientas ofrecían funciones que ya estaban disponibles en otros servicios de la compañía, como Outlook, el Explorador de archivos y SharePoint, con algunas integraciones de Copilot. Por esa razón, su eliminación también responde a los esfuerzos de Microsoft por disminuir los procesos que se ejecutan en segundo plano y mejorar el rendimiento de Windows 11.

Para quienes todavía tengan estas aplicaciones instaladas, no será necesario esperar hasta la fecha anunciada. Es posible eliminarlas desde la configuración de Windows, buscando las aplicaciones complementarias de Microsoft 365 en el apartado de programas instalados.

Imagen de referencia de Windows en un computador. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, la compañía recomendó a los administradores de sistemas desactivar la opción que permite instalar automáticamente estas herramientas. Este ajuste se encuentra en el centro de administración de Microsoft 365 Apps y busca evitar que vuelvan a aparecer en los equipos de las organizaciones.

Microsoft también aclaró que retirar los programas no implica perder archivos ni información personal. Los datos seguirán almacenados en los servicios de Microsoft 365, por lo que los usuarios podrán continuar accediendo a ellos mediante las plataformas habituales.