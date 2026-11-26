Las estafas digitales representan un riesgo para quienes realizan pagos, consultan sus cuentas o comparten información personal desde sus dispositivos. Ante este panorama, Apple incorporó en iOS 27 una nueva herramienta de seguridad que busca identificar posibles engaños mientras se realizan determinadas operaciones.

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Sin embargo, la función no viene habilitada de fábrica y requiere que los usuarios realicen un ajuste en la configuración del teléfono.

¿En qué consiste la nueva protección contra estafas de Apple?

La herramienta se llama ‘Detección de riesgo de suplantación de identidad’ y está diseñada para reconocer situaciones en las que un delincuente se hace pasar por un banco, una entidad gubernamental o una persona conocida para convencer a alguien de entregar dinero o modificar información de su cuenta.

Apple explica que los mecanismos tradicionales de seguridad no siempre son suficientes para evitar estos engaños. Según la compañía, “la autenticación de dos factores no siempre puede detectar este tipo de estafa”, debido a que es la propia víctima quien termina realizando la operación, aunque haya sido engañada o presionada.

La protección de Apple analiza posibles riesgos antes de que se completen pagos o cambios en las cuentas. Foto: Photothek via Getty Images

La función analiza señales relacionadas con el dispositivo y la cuenta de Apple para establecer si existe alguna actividad sospechosa. El resultado se entrega a las aplicaciones compatibles mediante tres niveles: desconocido, medio y alto. A partir de esa evaluación, cada aplicación decide si muestra una advertencia, solicita comprobar la identidad o establece un tiempo de espera antes de permitir una operación.

Cómo activar la protección contra estafas en el iPhone

Para utilizar esta herramienta es necesario contar con iOS 27 o una versión posterior compatible. La activación se realiza desde los siguientes apartados:

Abrir la aplicación Configuración del iPhone. Ingresar a Privacidad y seguridad. Buscar la opción Detección de riesgo de suplantación de identidad. Activar el interruptor Compartir con desarrolladores. Iniciar sesión en App Store con la cuenta de Apple si el dispositivo lo solicita.

Los usuarios deben ingresar a Privacidad y seguridad para habilitar la detección de riesgo de suplantación de identidad. Foto: Apple - SEMANA

La compañía advierte que “si alguien te indica que desactives esta funcionalidad, es posible que seas víctima de una estafa”. Además, los cambios pueden tardar hasta 24 horas en aplicarse.

¿Qué información analiza Apple y cómo protege la privacidad?

Una de las particularidades de esta herramienta es que el análisis se realiza directamente en el dispositivo. Apple señala que utiliza “los patrones de interacción, el tiempo, el contexto y los datos básicos de los sensores” para calcular el nivel de riesgo.

La empresa también aclara que “nunca recibe los datos que se usan para generar el nivel de riesgo” y que no analiza el contenido de fotos, mensajes ni Mail.

Por otra parte, los usuarios pueden consultar qué aplicaciones solicitaron una evaluación, revisar qué acciones provocaron esas solicitudes y modificar individualmente los permisos de acceso.

Finalmente, Apple precisa que la función está disponible desde iOS 27 y iPadOS 27, pero únicamente en aplicaciones compatibles. Por esta razón, tener la versión más reciente del sistema no significa que todas las aplicaciones puedan utilizar esta protección.