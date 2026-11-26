Los teléfonos con dos pantallas están dejando de ser una rareza. El 10 de diciembre llega a Colombia la serie Xiaomi 18 Pro, que trae un panel en la parte trasera, junto a las cámaras. Con ella se suma a los plegables tipo concha que ya se venden en el país con pantallas externas cada vez más grandes.

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Los dos formatos persiguen lo mismo: resolver tareas rápidas sin abrir el teléfono ni encender la pantalla principal.

Eso incluye revisar notificaciones, contestar un mensaje corto, ver un mapa y, sobre todo, tomarse fotos con la cámara principal, que casi siempre tiene mejor calidad que la frontal.

En los plegables, la segunda pantalla ya es estándar. Por ejemplo, el Motorola Razr 70 se vende en Colombia desde $4′999.900, con una pantalla externa de 3,6 pulgadas, y su versión Ultra, anunciada para el país, sube a 4 pulgadas.

A la fecha, el Samsung Galaxy Z Flip7 costaba $6′699.990 en su versión de 520 GB, el Galaxy Z Flip7 FE $5.099.990 y el Xiaomi Mix Flip $4.299.900.

Pese a esa oferta, los plegables siguen siendo un nicho en el país y se concentran en la gama alta. La pantalla trasera en teléfonos convencionales es la apuesta más reciente.

Xiaomi la estrenó en septiembre de 2025 con los Xiaomi 17 Pro y Pro Max, que traían paneles traseros de 2,7 y 2,9 pulgadas y solo se vendieron en China.

Pese a una variada oferta, en el mercado colombiano los plegables siguen siendo un nicho y se concentran entre usuarios de gama alta. Foto: cortesía Samsung

La serie 18 Pro, presentada el 17 de noviembre en París, llegará al país con preventa desde el 2 de diciembre y sin precio anunciado todavía.

Según Xiaomi, el panel trasero del 18 Pro sirve para tomar selfies y fotos de grupo con las cámaras principales, grabar videos, revisar notificaciones, ver mapas y leer códigos QR. Incluye también un traductor de conversaciones en 29 idiomas, en el que cada persona lee desde un lado del teléfono.

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Otras marcas exploran la misma idea. A finales de agosto, Honor presentó el Play 20A, un teléfono de gama baja con una pantalla trasera de 2 pulgadas que sirve de visor para selfis, aunque por ahora solo se vende en Medio Oriente. Según filtraciones, la marca prepara además una pantalla trasera magnética y desmontable para su serie 600, pensada sobre todo para los mercados asiáticos.

Pero la idea tampoco es nueva. En 2021, el Xiaomi Mi 11 Ultra tenía una pequeña pantalla junto a las cámaras, y en 2018 Vivo y Nubia ensayaron teléfonos con pantallas por ambos lados. Ninguno de esos diseños se volvió estándar.