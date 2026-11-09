La manera de usar el celular podría cambiar: Unión Europea presentará nueva ley este 11 de noviembre

Revisar las notificaciones constantemente, recibir avisos para regresar a una aplicación o encontrar dificultades para cancelar una suscripción son algunas de las situaciones que busca regular la Unión Europea. La Comisión Europea presentará el 11 de noviembre un proyecto de ley que pretende darles más control a los consumidores sobre su actividad en internet.

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La iniciativa, denominada Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), contempla cambios en el funcionamiento de las plataformas, los videojuegos y los servicios que utilizan inteligencia artificial. La propuesta todavía debe ser discutida y aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros.

Las aplicaciones tendrían que permitir desactivar algunas funciones

Uno de los puntos que contempla el borrador es que los adultos puedan apagar herramientas que incentivan el uso prolongado de las aplicaciones. Entre ellas están la reproducción automática de videos, las notificaciones que no responden a una actividad del usuario y las recompensas por mantener rachas de conexión.

Reproducción automática, notificaciones y compras dentro de juegos están entre los cambios propuestos. Foto: Getty Images

La propuesta también pone la atención sobre los chatbots de inteligencia artificial que imitan relaciones personales o afectivas para conseguir que las personas continúen conversando con ellos.

El objetivo es que los usuarios tengan mayor capacidad de decisión sobre estas funciones, en lugar de depender de mecanismos diseñados para mantenerlos conectados.

Diez prácticas digitales quedarían prohibidas

La iniciativa también apunta a las estrategias que utilizan algunas páginas y aplicaciones para influir en las compras. El documento contempla diez prácticas que serían consideradas desleales sin necesidad de demostrar individualmente el perjuicio ocasionado.

Entre ellas están dificultar la cancelación de un servicio frente a la facilidad para contratarlo, esconder los costos adicionales, mostrar avisos falsos de pocas existencias y seleccionar automáticamente productos que el consumidor no solicitó.

También se incluyen las ventanas que insisten en cambiar una decisión que ya tomó el usuario y las notificaciones falsas que hacen creer que alguien acaba de enviarle un mensaje.

Las empresas podrían recibir multas millonarias

El borrador contempla sanciones de hasta el 6 % de la facturación mundial de las compañías que incumplan las disposiciones.

Sin embargo, la iniciativa también ha recibido cuestionamientos. Peter Norwood, representante de Finance Watch, organización dedicada a defender el interés público en los servicios financieros, señaló a Reuters: “Las propuestas sobre los ‘patrones oscuros’ van en la dirección correcta, pero carecen de la ambición necesaria para proteger suficientemente a los consumidores en el ámbito de los servicios financieros”.

Peter Norwood advirtió que las medidas contra los diseños manipuladores no serían suficientes para proteger a los consumidores. Foto: Getty Images

La declaración advierte que las medidas avanzan en la regulación de los diseños manipuladores, pero podrían quedarse cortas en la protección de quienes utilizan servicios financieros digitales.

La propuesta deberá superar las negociaciones con los países miembros y el Parlamento Europeo antes de convertirse en una norma obligatoria.