Pantallas, inteligencia artificial y fotografía: la nueva apuesta de TCL para conquistar a los usuarios colombianos

La relación de TCL con el mercado colombiano, que se extiende a lo largo de cinco años, suma un capítulo especial. La compañía, que ha venido ampliando su presencia en el país con distintas líneas de tecnología, eligió a Colombia como la primera parada de Latinoamérica para presentar su nueva Serie P80, una familia de teléfonos inteligentes que reúne tres modelos: P80 Ultra, P80 Pro y P80.

Los dispositivos fueron presentados internacionalmente durante IFA 2026 y llegaron al mercado nacional el 15 de octubre. Con cámaras con mayores capacidades, herramientas de inteligencia artificial, baterías de larga duración y pantallas que ofrecen una experiencia cómoda para el uso cotidiano, se ponen a la vanguardia de tecnologías que hoy marcan el desarrollo de los teléfonos móviles.

En el modelo más avanzado de la familia, el P80 Ultra, la fotografía ocupa un lugar central. Su sistema de triple cámara está encabezado por un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles, con zoom óptico de tres aumentos y capacidad de acercamiento sin pérdida de hasta seis aumentos.

A este se suman una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 32 MP. La estabilización óptica y electrónica, junto con funciones de inteligencia artificial como AI Super Night Mode y AI Motion Capture, busca responder a distintas situaciones: desde fotografías nocturnas hasta escenas en movimiento.

Pero la apuesta de la Serie P80 no se limita a las cámaras. En los modelos Ultra y Pro, TCL incorporó por primera vez su tecnología NXTPAPER en un panel AMOLED. La combinación reúne la calidad de imagen de este tipo de pantalla con recursos pensados para reducir la fatiga visual, como una superficie antirreflejo, menor emisión de luz azul a nivel de hardware y atenuación sin parpadeo.

La experiencia también puede modificarse desde una tecla con la que es posible cambiar entre distintos modos de visualización, incluido el Modo Papel, que ofrece cuatro estilos de lectura, y Max Ink, que convierte la pantalla en una interfaz en blanco y negro y permite restringir el uso de aplicaciones para prolongar la autonomía. Los tres teléfonos cuentan con paneles AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K y un brillo máximo local de hasta 3.200 nits.

La inteligencia artificial también atraviesa varias de sus funciones. La serie incorpora herramientas para transcribir y resumir grabaciones de voz, apoyar tareas de escritura y facilitar conversaciones en otros idiomas. Entre ellas se encuentran Voice Memo y el Intérprete Inteligente, que ofrece subtítulos en tiempo real, traducción presencial e interpretación simultánea. A estas opciones se suman Google Gemini y Circle to Search, una herramienta que permite buscar información sobre elementos que aparecen en pantalla sin necesidad de abandonar la aplicación que se está utilizando.

El modelo P80 Ultra será el de mayor gama de la familia TCL. Foto: TCL

En el rendimiento, los modelos P80 Ultra y P80 Pro comparten el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite, fabricado en cuatro nanómetros, 8 GB de memoria RAM física —ampliables hasta 16 GB mediante expansión— y opciones de almacenamiento de hasta 512 GB. Ambos tienen baterías de 5.800 mAh y admiten carga rápida de 45 W. El P80, por su parte, incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7300 Elite, 8 GB de RAM física con expansión hasta 16 GB, almacenamiento desde 256 GB y una batería de 5.000 mAh, también compatible con carga de 45 W.

Los tres equipos cuentan con certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, además de pruebas de durabilidad basadas en estándares MIL-STD-810H, realizadas bajo condiciones controladas de laboratorio. En cuanto a los acabados, el P80 Ultra está disponible en Burgundy, Sunlit Gold y Midnight Blue, mientras que los modelos Pro y P80 se ofrecen en Sunlit Gold y Midnight Blue, dependiendo de la disponibilidad de cada distribuidor.

La nueva familia ya se encuentra en Colombia a través de Alkosto, Ktronix y Mercado Libre. El P80 Ultra tiene un precio sugerido de $2.699.900 e incluye una tableta TCL TAB 10L de 128 GB; el P80 Pro cuesta $1.999.900 y viene acompañado de una barra de sonido TCL S45H, mientras que el P80 tiene un precio de $1.549.900 e incluye audífonos TCL Crystal Clip.