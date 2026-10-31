Nuevos espacios para vivir e invertir en proyectos de lujo: la apuesta de Arquitectura y Concreto por Barranquilla

Fue hace más de dos décadas que Arquitectura y Concreto llegó al Caribe colombiano por Barranquilla. Hoy, la constructora fundada en Medellín en 1990 tiene la mirada puesta en el río Magdalena. Frente al Gran Malecón y en sociedad con YDN, avanzan dos de sus proyectos más destacados: el centro comercial Kristal Mall y el proyecto de vivienda AlRío. Ambos se inscriben en una apuesta de mayor alcance que viene a acompañar sus desarrollos previos y que busca abrirle la puerta a nuevas posibilidades de crecimiento.

“En Arquitectura y Concreto creemos que una región crece cuando crecen las oportunidades de quienes la habitan. Nuestra apuesta por el Caribe ha sido impulsar proyectos que respondan a las necesidades de sus ciudades, conecten con las aspiraciones de las personas e incentiven nuevas formas de vivir e invertir”.

Render ilustrativo de AlRío, proyecto de Arquitectura y Concreto junto con YDN. Foto: Arquitectura y Concreto.

Desde la planeación hasta la construcción de cada proyecto en el Caribe, la constructora se ha preguntado “cómo aportar a la transformación de estas ciudades y qué espacios pueden representar su evolución”. Así, han construido una trayectoria respaldada por la confianza de quienes eligen sus proyectos y de grandes marcas que comparten su visión de futuro.

Para entenderlo, basta con poner los ojos en proyectos como Kristal Mall Barranquilla y AlRío, dos proyectos en sociedad con YDN que se levantan en una zona de gran auge en Barranquilla y que ofrecerán una nueva apuesta urbana sobre el río.

Render ilustrativo de Ravello, un proyecto de lujo con vista privilegiada. Foto: Arquitectura y Concreto

Aunque este lanzamiento aún no tiene cifras confi rmadas, lo cierto es que la constructora confi rma su apuesta de expansión en la ciudad, que ya incluía Ravello, Lunique, Lago Foret, Duventto y Floré, proyectos residenciales hechos a la medida de las necesidades de la ciudad.

“Cada desarrollo representa una oportunidad distinta, pero todos comparten un mismo propósito: contribuir al crecimiento de las ciudades y crear espacios que conecten con las expectativas de las personas”, concluyeron desde Arquitectura y Concreto.

Lago Foret, de Arquitectura y Concreto. Foto: Render ilustrativo de Lago Foret - AyC.

Ahora, mientras proyectos como Kristal Mall y AlRío contribuyen al avance de la ciudad desde el ámbito comercial y residencial, respectivamente, sus otros proyectos residenciales, ubicados en los corredores más valorados de Barranquilla, siguen atrayendo la mirada de nuevos inversores.

*Contenido elaborado con el apoyo de Arquitectura y Concreto.