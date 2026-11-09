Encuentran sangre de dinosaurio conservada durante 115 millones de años: ¿cómo se conservó?

El hallazgo de restos sanguíneos en un fósil de dinosaurio carnívoro descubierto en Brasil abrió una nueva posibilidad para la paleontología: estudiar componentes de animales que desaparecieron hace millones de años. Los investigadores encontraron evidencia química de sangre que permaneció conservada durante 115 millones de años, un periodo que supera lo que se consideraba posible para este tipo de material biológico.

Las ranas de Brasil desaparecieron hace casi 50 años: científicos encontraron algo tras analizar 370 ejemplares

La investigación, liderada por la Universidad Curtin, identificó glóbulos rojos fosilizados y moléculas relacionadas con la sangre en los huesos de un Aratasaurus museunacionali, un dinosaurio terópodo que habitó lo que hoy es el noreste brasileño.

El resultado tiene especial relevancia porque no se trata únicamente de estructuras que parecen células sanguíneas. Los análisis permitieron confirmar químicamente la presencia de componentes asociados a la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno por el organismo.

El mineral que protegió los restos durante millones de años

La explicación de este fenómeno estaría en un mineral llamado hausmannita, que habría funcionado como una especie de protección natural. Su presencia ayudó a estabilizar las células y a evitar que algunos de sus componentes desaparecieran con el paso del tiempo.

Los investigadores también consideran que las condiciones en las que quedó enterrado el animal fueron determinantes. El dinosaurio habría sido cubierto rápidamente por sedimentos en un ambiente con poco oxígeno y abundante actividad de microorganismos. Esta combinación habría favorecido la conservación de los rastros biológicos.

Un mineral habría protegido las células sanguíneas del dinosaurio durante millones de años. Foto: Universidad de Curtin

Kliti Grice, profesora de la Universidad Curtin y autora principal de la investigación, destacó la importancia de lo encontrado: “Detectar moléculas intactas derivadas del hemo en glóbulos rojos de 115 millones de años es asombroso: se trata realmente de un descubrimiento histórico”.

La científica agregó que el resultado permite ampliar lo que se conoce sobre los animales extintos: “No solo amplía el registro fósil conocido de la sangre, sino que también ofrece una ventana molecular directa a la fisiología de animales extintos hace mucho tiempo, lo que nos permite comprenderlos mejor a ellos y al mundo en el que vivieron”.

¿Qué podrían descubrir los científicos a partir de este hallazgo?

La importancia del estudio no se limita a conocer cómo funcionaba el organismo de los dinosaurios. La posibilidad de encontrar componentes biológicos después de millones de años también podría cambiar la manera en que se buscan señales de vida antigua en otros lugares.

Martin Van Kranendonk, director de la Facultad de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad Curtin, señaló que el trabajo podría tener implicaciones para la astrobiología, disciplina que estudia la posibilidad de vida fuera de la Tierra.

“Este estudio ejemplifica cómo los esfuerzos coordinados entre instituciones, continentes y disciplinas científicas pueden revelar información extraordinaria sobre la vida antigua”, afirmó.

La conservación de estos componentes biológicos abre nuevas posibilidades para la paleontología. Foto: Getty Images/RooM RF

Por su parte, Grice explicó que los resultados permiten explorar nuevas preguntas sobre los organismos prehistóricos: “Esto abre nuevas y apasionantes vías para la paleontología a nivel molecular, permitiéndonos investigar la evolución de la sangre, el metabolismo e incluso los niveles de actividad en animales antiguos”.

Sin embargo, el descubrimiento no significa que los investigadores hayan recuperado sangre líquida, ADN o proteínas completas del dinosaurio. Lo que encontraron fueron estructuras mineralizadas y señales químicas relacionadas con componentes sanguíneos.

La diferencia es importante: se trata de rastros de la biología de un animal que vivió hace 115 millones de años, cuya conservación demuestra que algunos indicios de vida pueden resistir mucho más tiempo del que se pensaba.