El descubrimiento de una base de datos desprotegida ha expuesto cerca de 2.000 millones de registros de credenciales, incluidas cookies de sesión e información de autocompletado, destacando el riesgo que plantea el malware de robo de información.

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El investigador de ciberseguridad Jeremiah Fowler descubrió una base de datos pública con 2.000 millones de registros de credenciales, que no contaba con contraseña ni encriptación que la protegiera.

Este hecho le permitió revisar su contenido y detectar que los registros correspondían a nombres de usuario, correos electrónicos y contraseñas, habituales en el robo de credenciales, pero también a contraseñas de navegador, cookies, tokens de sesión, artefactos de autenticación, información del dispositivo y direcciones Tor.onion asociadas a nombres de usuario y contraseñas.

Alertan sobre mensajes que simulan consignaciones para robar información. Foto: Getty Images

La información, como explica en una investigación compartida en ExpressVPN, se encontraba en texto plano guardada en 8.471 carpetas, algunas separadas para cada víctima, con documentos diferenciados por países. Se han visto afectados usuarios de servicios tan populares como Netflix, Google, Amazon, PayPal, X y Booking, entre otros muchos.

En conjunto, “estos documentos podían proporcionar un perfil detallado de cada víctima, sus dispositivos y cuentas, revelando un abanico mucho más amplio de posibles rutas de ataque que las disponibles únicamente a través del nombre de usuario, la URL de inicio de sesión y la contraseña”, advirtió Fowler.

El investigador señala que el robo de la información de la base de datos se vincula a múltiples fuentes -distintos malware-. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

De su investigación, destaca que no ha encontrado información que permitiera identificar al propietario de la base de datos, aunque sí pudo contactar con el servicio en el que estaba alojada para pedir que restringiera el acceso público.

Tampoco queda claro el origen. El investigador señala que el robo de la información de la base de datos se vincula a múltiples fuentes —distintos malware-. Que acabara recopilada en un único repositorio significa que podía formar parte de un mercado criminal o una operación de agregación, aunque no descarta que pudiera ser obra de investigadores académicos e incluso algunas agencias policiales dada la organización de las carpetas.

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Fowler también ha matizado que, aunque el número de registros es elevado, no significa que haya 2.000 millones de víctimas, ya que el acceso de un ‘infostealer’ a un dispositivo puede robar el conjunto completo de credenciales de un usuario a todos los servicios digitales donde tenga una cuenta. A ello se une la posibilidad de que haya credenciales duplicadas.

“La magnitud de esta colección demuestra por qué el malware de robo de información representa una grave amenaza para la ciberseguridad”, ha señalado el investigador, que también ha advertido de que “las credenciales expuestas, junto con las amenazas emergentes de las herramientas de IA ofensivas, podrían generar nuevos riesgos de seguridad y aumentar la escala y la velocidad de los ataques”.

*Con información de Europa Press.