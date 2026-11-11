Celulares de gama baja y media están subiendo de precio: la crisis que preocupa a los fabricantes

La industria tecnológica ha experimentado importantes avances a lo largo de los años, con innovaciones que han transformado diferentes aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, este sector también enfrenta dificultades que pueden repercutir directamente en los consumidores, como ocurre actualmente con el aumento de los precios de los celulares, especialmente los de gama baja y media.

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A la hora de comprar un teléfono nuevo, los usuarios tienen en cuenta diferentes factores, entre ellos presupuesto, tamaño, características y necesidades de uso. Por esta razón, los dispositivos económicos suelen ser una alternativa atractiva para quienes buscan un equipo funcional sin realizar una inversión demasiado alta.

No obstante, este segmento del mercado podría verse especialmente afectado por una crisis que ya genera preocupación entre los principales fabricantes: la escasez y el encarecimiento de los componentes de memoria, impulsados por la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

Los celulares de gama baja y media son los más vulnerables a esta situación, debido a que las memorias RAM y NAND representan una parte importante de sus costos de fabricación. El incremento en el precio de estos elementos reduce el margen de las compañías para mantener ofertas económicas, lo que termina trasladándose al consumidor mediante equipos más costosos y una menor disponibilidad de modelos.

El panorama también se refleja en las cifras del mercado. Según un informe de Counterpoint Research, los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron un 20 % durante el tercer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Se trata del nivel más bajo registrado para ese trimestre desde 2012.

Imagen de referencia de persona usando el móvil. Foto: Getty Images

Entre los factores que explican este comportamiento se encuentra la escasez global de memorias RAM y NAND, cuyos precios han aumentado debido a la alta demanda de componentes destinados a los centros de datos que utilizan IA.

Como consecuencia, los fabricantes han comenzado a trasladar parte de estos sobrecostos a los compradores, con incrementos de hasta un 20 % en el precio de los celulares durante lo corrido del año.

El estudio también advierte cambios en los hábitos de consumo. Cada vez más personas prefieren prolongar la vida útil de sus teléfonos, aplazar la renovación de sus equipos o buscar alternativas en el mercado de dispositivos reacondicionados.

A esto se suma una mayor concentración de la demanda en los celulares de gama alta, mientras que los consumidores con presupuestos más ajustados reducen sus compras. Esta tendencia amplía la brecha entre los modelos prémium y los dispositivos más económicos.

Imagen de referencia de mujer comprando celular. Foto: Getty Images

Ante este escenario, los fabricantes podrían aplicar nuevos recortes en sus niveles de producción, lo que limitaría aún más la oferta de teléfonos, especialmente en los segmentos de menor precio.

Así las cosas, los costos de fabricación podrían continuar aumentando, debido a que los proveedores de chips están priorizando el suministro de componentes para los centros de datos de inteligencia artificial. Esto podría traducirse en nuevos ajustes de precios y una menor variedad de opciones para quienes buscan renovar su celular sin gastar demasiado.