Andrea Stroppa es un investigador informático italiano de 30 años, conocido por su pasado relacionado con el colectivo Anonymous y por su cercanía con Elon Musk. Actualmente, es uno de los colaboradores del empresario en Europa y participa en asuntos vinculados con sus compañías tecnológicas. Su relación comenzó en 2022, después de que Musk conociera una investigación suya sobre cuentas automatizadas en Twitter, la plataforma que posteriormente adquirió.

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Su nombre volvió a generar interés tras participar en una conversación sobre tecnología, política y el futuro de la humanidad. Allí defendió abiertamente el trabajo del propietario de Tesla, SpaceX y X. Además, utilizó sus redes sociales para responder a quienes cuestionan que el magnate tenga bajo su control Starlink, el servicio de internet satelital.

El exhacker de Anonymous explicó por qué considera a Elon Musk una figura clave para la humanidad

El pasado 23 de noviembre, Stroppa fue invitado al episodio 73 de la tercera temporada de Pulp Podcast, espacio presentado por Fedez y Mr. Marra. Durante la conversación, contó cómo comenzó su relación con Musk y abordó las razones por las que respalda sus proyectos, pese a las controversias que rodean al empresario.

Al referirse a los resultados que ha visto en las compañías del magnate, el italiano expresó una admiración que no dejó lugar a muchas dudas sobre su postura.

“Por mi experiencia personal y por lo que veo que hacen sus empresas, creo que en el mundo no hay una sola persona que esté haciendo más para hacer avanzar a la humanidad”, afirmó Stroppa durante la entrevista.

Andrea Stroppa participó en Pulp Podcast, donde habló de su relación con Elon Musk y sus proyectos empresariales. Foto: @Pulp_podcast

La conversación también pasó por las críticas que recibe Musk debido a su influencia política y empresarial. Sobre este asunto, el invitado defendió su acercamiento a Donald Trump y sostuvo que su participación en la política estadounidense debía entenderse dentro de un contexto más amplio.

Otro momento de la entrevista estuvo relacionado con su situación personal. Stroppa confirmó que vive bajo protección policial desde abril de 2025 y aseguró que existen amenazas procedentes de organizaciones consideradas vinculadas al terrorismo interno. También cuestionó el tratamiento que algunos medios han dado a las informaciones sobre su relación con Musk.

Andrea Stroppa defendió Starlink y cuestionó a Europa por su tecnología satelital

La postura del italiano también quedó reflejada en una publicación en su cuenta de X, donde respondió a los cuestionamientos sobre la propiedad de Starlink, la red de satélites de SpaceX que proporciona conexión a internet en diferentes regiones del planeta.

“Con mucha frecuencia, la gente en Europa me pregunta si es justo que Elon Musk sea propietario de Starlink. Bueno, no lo heredó de su padre, el rey. Literalmente, lo construyó desde cero después de desarrollar la compañía de cohetes más avanzada de la Tierra, poniendo en juego su vida y su dinero”, escribió.

Stroppa también destacó los beneficios que, a su juicio, ha generado el servicio satelital. Según señaló, su funcionamiento ha permitido conectar territorios apartados, favorecer actividades relacionadas con la salud y la economía, además de contribuir a salvar vidas.

Sin embargo, su publicación no terminó con una defensa del empresario. El italiano dirigió sus críticas hacia las instituciones europeas y cuestionó que, pese a recibir importantes recursos públicos, el continente todavía no cuente con una infraestructura satelital que considere suficientemente desarrollada.

“Mi pregunta es diferente: como europeo, ¿por qué, a pesar de recibir decenas de miles de millones de dólares, Europa todavía no tiene ninguna tecnología satelital seria? ¿Dónde está el dinero de los contribuyentes?”, concluyó.