La historia de la primera PlayStation está ligada a una alianza que no llegó a buen puerto. Durante años, se ha contado que la ruptura entre Sony y Nintendo fue el motivo que llevó a la compañía japonesa a desarrollar su propia consola. Sin embargo, Ken Kutaragi, considerado el padre de PlayStation, ofreció una versión diferente y explicó la razón.

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En una entrevista con Christopher Dring, publicada por el medio especializado The Game Business, Kutaragi recordó los acercamientos que mantuvo con Nintendo antes de que Sony emprendiera su propio camino en la industria de los videojuegos.

Una colaboración que terminó dando paso a PlayStation

Antes de convertirse en una consola independiente, PlayStation fue concebida como un proyecto conjunto con Nintendo. La idea consistía en desarrollar un dispositivo con lector de discos que ampliara las posibilidades de Super Nintendo, que utilizaba cartuchos para sus videojuegos.

El acuerdo no prosperó y Nintendo terminó explorando una alianza con Philips. Sony, por su parte, decidió continuar con el desarrollo de su proyecto y convertirlo en una consola propia. Así nació la PlayStation que llegó al mercado japonés en 1994.

Ken Kutaragi rechazó que el nacimiento de PlayStation estuviera motivado por una supuesta venganza contra Nintendo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Pese a las versiones que relacionaron esta decisión con una supuesta traición, Kutaragi rechazó esa interpretación. “Muchos en los medios dijeron: ‘Sony sufrió una traición; buscarán vengarse un poco’. No. En absoluto. Todos somos amigos”, afirmó durante la conversación.

Ken Kutaragi asegura que nunca guardó rencor a Nintendo

El creador de PlayStation también se refirió a la relación que construyó con los integrantes de la compañía durante los años de colaboración. Según explicó, sus visitas a las oficinas de Nintendo eran frecuentes y existía una cercanía que iba más allá de los negocios.

“Me encanta Nintendo. Yo los contactaba cada semana. Uno de mis homólogos allí era mi mejor amigo en los negocios. Me encantan los juegos de Nintendo”, aseguró.

Kutaragi también defendió que el desarrollo de PlayStation respondió a una apuesta tecnológica que buscaba abrir nuevas posibilidades para los videojuegos.

Ken Kutaragi aseguró que mantenía una relación cercana con los integrantes de Nintendo. Foto: Bloomberg via Getty Images

“Nadie había pensado que un dispositivo basado en gráficos por computadora en tiempo real pudiera tener lugar dentro del siglo XX”, explicó.

Sus declaraciones ofrecen otra perspectiva sobre el nacimiento de una de las consolas más influyentes de la industria y cuestionan la idea de que su historia comenzara como una disputa entre dos gigantes japoneses.