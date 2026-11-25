Microsoft activó una operación interna de máxima prioridad tras la interrupción que afectó a servicios como Outlook, Teams, Exchange Online y Copilot. La compañía identificó que el incidente estuvo relacionado con un error de ingeniería que permaneció sin detectar durante varios meses y que también dejó al descubierto problemas de coordinación entre sus equipos técnicos.

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Ante lo ocurrido, la multinacional estadounidense declaró un “código rojo” para revisar sus sistemas de ingeniería y modificar los procedimientos que utiliza para enfrentar fallas de gran magnitud. Entre sus principales objetivos está reducir a menos de 60 minutos el tiempo de reacción frente a futuras emergencias.

La medida se tomó después de una caída mundial que se prolongó durante aproximadamente 24 horas, entre el 12 y el 13 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, usuarios, empresas e instituciones de distintos países experimentaron dificultades para acceder con normalidad a herramientas esenciales de Microsoft 365, lo que llevó a la compañía a replantear sus protocolos de respuesta.

La interrupción afectó a usuarios de distintos países y dejó miles de reportes de fallas en sus plataformas. Foto: Getty Images

Pero, ¿qué significa un “código rojo” en Microsoft? Se trata de un plan de acción que busca reforzar la infraestructura tecnológica y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes. Entre las medidas se encuentran disminuir la carga de los sistemas durante las fallas, distribuir el tráfico según las regiones geográficas y optimizar los mecanismos para recuperar el control de las plataformas afectadas.

La compañía pretende que las próximas interrupciones de alcance mundial puedan solucionarse en menos de una hora. Para cumplir ese propósito, Jason Henderson, presidente de Microsoft 365 Core, estableció encuentros diarios con los líderes de ingeniería y controles periódicos sobre los avances. El reto también implica acelerar la distribución de actualizaciones urgentes, un proceso que, según Reuters, en ocasiones ha tardado entre cinco y seis días en llegar a todos los usuarios.

La compañía pretende que las próximas interrupciones de alcance mundial puedan solucionarse en menos de una hora. Foto: LightRocket via Getty Images

Un error que llevaba meses sin ser detectado

La interrupción tuvo su origen en Exchange Online, el servicio de correo electrónico en la nube de Microsoft, y terminó comprometiendo el funcionamiento de otras plataformas como Outlook, Teams, Copilot, SharePoint y OneDrive.

El impacto también alcanzó a sectores estratégicos y entidades gubernamentales de distintos países. Información obtenida por Reuters a partir de documentos internos señala que organismos públicos de Australia, Japón y Estados Unidos sufrieron las consecuencias, mientras algunas operaciones bursátiles registraron retrasos y ciertas aerolíneas comerciales experimentaron dificultades en sus comunicaciones.

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El incidente se originó por una falla que llevaba a ciertos servidores a quedarse sin capacidad de procesamiento y memoria cuando enfrentaban determinadas condiciones de demanda. La situación empeoró debido a un incremento del tráfico que coincidió con el traslado de las conexiones de Teams a una infraestructura compartida con Exchange Online, justo cuando la disponibilidad de recursos del sistema se había reducido temporalmente.