El regreso de Jensen Huang a Nvidia no solo llamó la atención por las circunstancias que rodearon su salida y posterior reincorporación. El directivo también se convirtió en protagonista de una nueva ola de videos falsos creados con inteligencia artificial (IA), que circulan en redes sociales como X e Instagram y muestran situaciones ficticias que parecen reales.

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Huang había renunciado como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre, en medio de un escándalo relacionado con presunto adulterio, espionaje y contrabando. Durante su ausencia, comenzaron a circular videos generados con IA que lo mostraban en historias de gánsteres al estilo Bollywood, números musicales y escenas junto a una supuesta espía.

Su reincorporación el lunes, después de la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, provocó una nueva oleada de estos contenidos.

Videos de Jensen Huang recrean escenas de películas y situaciones ficticias

Entre los montajes que circularon en redes sociales hay uno en el que Huang reemplaza al fallecido dictador iraquí Sadam Husein en un video de una purga real. Otro lo muestra saliendo de un ataúd acompañado de la frase: “Es hora de la revancha”. También apareció un clip en el que el directivo entra triunfalmente a un escenario ante una multitud eufórica, con el mensaje: “El rey ha vuelto”.

Nvidia explicó que restituyó a Huang después de recibir información del Gobierno estadounidense según la cual el ejecutivo no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Expertos advierten sobre el uso de inteligencia artificial para crear videos falsos

La circulación de estos contenidos también puso de manifiesto la facilidad con la que las herramientas de IA permiten fabricar escenas hiperrealistas. Aunque muchos de los videos tenían una intención humorística, los expertos advierten que esta tecnología también puede utilizarse para difundir información engañosa.

“Los ‘deepfakes’ se están utilizando para difundir desinformación”, dijo a la AFP Joshua Tucker, codirector del Centro de Redes Sociales, IA y Política de la Universidad de Nueva York.

“Pero la IA se usa simultáneamente (...) de formas creativas sin intención de engañar”, aclaró.

El fenómeno también tiene un componente irónico: Huang, uno de los principales impulsores de la revolución de la inteligencia artificial, terminó convertido en protagonista de contenidos falsos creados mediante esa misma tecnología.

Sin embargo, no todo fue humor. También circularon afirmaciones engañosas, como la supuesta petición de Colette Kress, exdirectora ejecutiva interina de Nvidia, de promover un boicot de la compañía liderado por mujeres tras el regreso de Huang.

*Con información de AFP.