La electricidad se ha convertido en uno de los servicios indispensables para la vida cotidiana. Su presencia es fundamental en actividades que van desde encender una bombilla al despertar hasta utilizar electrodomésticos, comunicarse con familiares, trabajar, estudiar o acceder a servicios de salud.

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Gracias a este recurso es posible conservar los alimentos en la nevera, preparar comidas, lavar la ropa, calentar agua y poner en funcionamiento diferentes aparatos que facilitan las labores de la casa y reducen el tiempo necesario para realizarlas.

Su importancia también se extiende al ámbito de las comunicaciones. Los celulares, computadores, televisores y las redes de telecomunicaciones necesitan energía para funcionar, lo que permite mantenerse informado, comunicarse a distancia, acceder a contenidos digitales y desarrollar distintas actividades sin salir de casa.

Sin embargo, esta dependencia también representa un gasto para las familias. Cada mes, los usuarios deben asumir el pago de una factura cuyo valor depende de factores como la eficiencia de los equipos, la cantidad de electrodomésticos, la frecuencia con la que se utilizan y el tiempo que permanecen encendidos.

Imagen de referencia de paneles solares en la casa. Foto: Getty Images

Ante el aumento de los aparatos eléctricos en las viviendas, muchas personas buscan alternativas para reducir el consumo y evitar que este servicio represente una carga mayor para sus finanzas.

Aunque desconectar los dispositivos que no se utilizan y adoptar hábitos de ahorro son medidas útiles, también existen soluciones que permiten aprovechar otras fuentes de energía y contribuir al cuidado del medioambiente.

Una de ellas es la instalación de paneles solares, dispositivos diseñados para captar la radiación del sol y transformarla en electricidad. Están compuestos por celdas fotovoltaicas, fabricadas generalmente con materiales semiconductores como el silicio, que reaccionan al recibir la luz solar.

En términos sencillos, cuando los rayos del sol inciden sobre estas celdas, se produce electricidad en forma de corriente continua. Luego, un equipo conocido como inversor transforma esa energía en corriente alterna, que es la que utilizan la mayoría de los electrodomésticos y dispositivos eléctricos.

Imagen de referencia de mujer viendo la factura de energía de su hogar. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

De esta manera, la electricidad generada puede destinarse a la iluminación y al funcionamiento de diferentes equipos. Algunos sistemas también incorporan baterías que permiten almacenar la energía sobrante para utilizarla durante la noche o en momentos en los que la producción solar es menor.

¿Cuánto cuesta instalar paneles solares en Colombia?

Una de las principales dudas antes de optar por esta alternativa tiene que ver con la inversión necesaria para instalarla en casa. El precio depende de las características del sistema, la capacidad de generación que necesita cada vivienda y los componentes incluidos en el montaje.

De acuerdo con Autosolar, en Colombia, un panel solar individual puede costar entre $297.000 y $1.165.000, dependiendo de su potencia, tecnología y marca.

Los modelos residenciales de entre 500 y 550 vatios tienen un precio aproximado de $580.000, mientras que un sistema completo para una vivienda puede superar los $10 millones.

Otros aspectos que influyen en el presupuesto son el tipo de celda, la eficiencia de los módulos y las garantías ofrecidas por el fabricante. En promedio, el valor por vatio instalado se encuentra entre $2.000 y $3.500.

Aunque la instalación exige un desembolso inicial considerable, este puede compensarse con el ahorro en el consumo de electricidad. Según las estimaciones citadas, la inversión podría recuperarse en un periodo de tres a cinco años, aunque el tiempo depende de las condiciones de cada instalación y del consumo de la casa.

Imagen de referencia de paneles solares en el techo de la casa. Foto: Getty Images

En términos generales, instalar un sistema de energía solar en una vivienda colombiana puede costar entre $10 y $25 millones. Para una casa pequeña, el presupuesto parte de los $10 millones, mientras que en una vivienda mediana puede oscilar entre $15 y $25 millones.

Este valor contempla los paneles, el inversor, la estructura de soporte, el cableado y la instalación. Por eso, antes de tomar una decisión, es importante evaluar el consumo eléctrico de la vivienda y determinar la capacidad del sistema que realmente necesita.