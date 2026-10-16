Fondo Monetario Internacional advierte que la situación fiscal de Colombia “no es sostenible ni viable”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la situación fiscal de Colombia no es sostenible, debido al elevado déficit primario y al crecimiento de la deuda pública. El organismo internacional señaló que el país necesita adoptar medidas para estabilizar sus finanzas y anunció que estudia diferentes alternativas de apoyo, incluida la posibilidad de otorgar financiación.

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“El déficit primario de Colombia es muy grande. Representa el 3,5% del PIB. La deuda alcanza el 60% del PIB y sigue aumentando. Esta situación no es sostenible ni viable”, declaró Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Foto: AFP

Chalk informó de que se habían iniciado conversaciones con las autoridades colombianas y de que una misión del FMI viajará a Bogotá a principios de noviembre para examinar “diferentes opciones y estrategias”.

“Creemos que el país debe realizar un esfuerzo concertado para reducir su deuda”, añadió durante una conferencia de prensa al margen de la asamblea anual de la institución en Bangkok.

En sus previsiones actualizadas, presentadas esta semana en Bangkok, el FMI espera para Colombia un crecimiento del 2,25% en 2026 y del 2,3% el año próximo.

“Seguimos reflexionando sobre las modalidades de nuestro apoyo: asesoramiento en materia de política económica, asistencia técnica o, potencialmente, financiación del FMI”, detalló el director regional.

Entre las alternativas contempladas se encuentran el asesoramiento en política económica, la asistencia técnica y una posible financiación del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el organismo todavía evalúa las modalidades de apoyo que podrían ofrecerse al país.

Chalk también destacó el compromiso del Gobierno colombiano para abordar los problemas fiscales de la economía, una señal que podría facilitar el diálogo sobre las medidas necesarias para corregir la situación financiera.

Fondo Monetario Internacional (FMI) Foto: Middle East Images via AFP

“Debería registrar un crecimiento mucho más rápido”, afirmó Chalk al referirse a las posibilidades de desarrollo del país.

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Por ahora, el organismo no ha confirmado un acuerdo financiero, pero dejó abierta esa posibilidad mientras examina alternativas para contribuir a la recuperación del equilibrio fiscal y fortalecer las perspectivas económicas de Colombia.

*Con información de AFP.