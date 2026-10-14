En noviembre llega el FMI: el organismo está haciendo toda una pesquisa en Colombia

Una nueva visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Colombia fue confirmada por el Ministerio de Hacienda, que ya tuvo un encuentro con el organismo de la banca multilateral en septiembre.

Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, al igual que el director de Política Macroeconómica, Sammy Libos, y el director de Crédito Público, César Arias, han estado al frente de la relación con esta institución.

El gobierno pasado terminó rompiendo relaciones con el FMI, luego de cerrar el capítulo del que es considerado el principal mecanismo de respaldo financiero que Colombia mantenía con él: la línea de crédito flexible. Dicha herramienta se utilizó en pandemia, ante la urgencia de la situación que presentó la coyuntura, pero se trata de una línea de corto tiempo para amortizarla, por lo que fue ampliamente criticada por la administración pasada.

Por el contrario, el Gobierno De La Espriella solicitó el 28 de septiembre iniciar la consulta del artículo IV, que es una evaluación periódica en la que el FMI examina las cuentas públicas, la inflación, el crecimiento, el sistema financiero y las políticas económicas. Así, las conversaciones con el FMI han continuado, con el objetivo de obtener financiación en medio del deterioro fiscal.

Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda. Foto: Comisión III / Youtube

Según el Ministerio de Hacienda, durante la semana pasada el FMI realizó una visita técnica al país, en la que se discutió en detalle la estrategia de estabilización de las finanzas públicas que plantea el nuevo Gobierno y se exploraron alternativas de apoyo que ese organismo puede brindar a Colombia.

En noviembre, se dará un siguiente paso en el acercamiento, ya que continuará la misión del FMI, que está haciendo una especie de pesquisa a la situación fiscal del país.

De hecho, el FMI ha señalado que Colombia necesita restablecer la disciplina y la transparencia fiscal. Así las cosas, un acuerdo con el organismo podría contribuir a reducir el riesgo percibido por los inversionistas y los costos de financiación, aunque esos beneficios dependerían de las condiciones pactadas y de su cumplimiento.

En este contexto, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, habló del que llamó “un decidido acompañamiento que el FMI está dando a Colombia, pues contribuye a anclar la confianza en el país”.