Revelan la lista de refuerzos que busca Millonarios para 2027: Gamero tendría nuevas caras

Aunque es un complicado desarrollo de 2026 para Millonarios, y el campeonato aún no termina, parece que el cuadro embajador ya piensa en la temporada 2027.
Es cierto que Millonarios tiene una de las nóminas más mediáticas del FPC, con jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña. Sin embargo, el elenco capitalino iría por más.
La lista de refuerzos que busca Millonarios para 2027
Fue el periodista Guillermo Arango, en el programa La FM Más Fútbol, quien dio detalles al respecto.
Según Guillo, son tres las posiciones que Millonarios busca reforzar en 2027:
- Lateral por izquierda
- Central zurdo
- Volante mixto
Además, los embajadores tendrían nuevamente en su radar a Jesús David Rivas, un volante de 29 años que tiene contrato con Junior de Barranquilla hasta mediados de 2028.
Sobre salidas, aún no hay ni rumores ni certezas en Millonarios. El embajador, eliminado de Copa BetPlay, se concentra en pelear por la clasificación a las finales de la liga, siendo ese el único torneo donde sigue con vida.
Jugadores a los que se les vence contrato en Millonarios
Sin embargo, y aunque aún no existan rumores sobre bajas en el club capitalino, estos son los jugadores a los que se les vence el contrato con Millonarios a final de 2026:
- Sergio Mosquera
- Danovis Banguero
- Leonai Souza
- David Mackalister Silva
- Carlos Darwin Quintero
- Julián Angulo
- Rodrigo Contreras
Se desconoce si puede haber una renovación o si, definitivamente, los siete futbolistas quedarán como libres para que otro equipo pueda contar con sus servicios.
La actualidad de Millonarios en Liga BetPlay
Con 14 partidos jugados, Millonarios ostenta 22 puntos en la tabla de posiciones de la competencia. Eso lo deja en el sexto puesto del acumulado, clasificando parcialmente a fases finales.
El gran objetivo de Alberto Gamero, y sus dirigidos, es pelear por la estrella de fin de año en el FPC. Eso, mientras el equipo afronta la dura eliminación por Copa BetPlay, y el grave problema por el estado de la grama en el estadio El Campín, administrado por Sencia.