Dólar más barato: la moneda cerró a la baja en la tarde del jueves 15 de octubre

El dólar estadounidense terminó la jornada del 15 de octubre en Colombia con una cotización de $ 3.170, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar más caro; la moneda abre la jornada del miércoles 14 de octubre con marcado precio al alza

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $ 27 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $ 3.197.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.165. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.183 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $ 3.157. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.170.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.571 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 705 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

La inflación mayorista en Estados Unidos superó ampliamente las previsiones de los analistas en septiembre, con su mayor alza interanual desde 2022, debido al aumento de los precios de la gasolina por el conflicto en Oriente Medio, informó este jueves el Departamento de Trabajo.

El índice de precios al productor (IPP) aumentó un 6,3 % en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, muy por encima del 5,5 % que calculaba la firma MarketWatch.

Estas cifras se conocen al día siguiente de la publicación del índice de precios al consumidor para septiembre, de 3,7 % interanual, también elevado, y constituyen un desafío para el presidente Donald Trump antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El aumento de los precios mayoristas de septiembre con respecto a agosto también fue el mayor desde diciembre de 2022, al registrar un 1,3 % frente al 0,5 % del mes anterior.

La mitad del incremento de septiembre en el costo de los bienes puede “atribuirse a los precios de la gasolina, que saltaron un 20,3 %”, indicó el informe del Departamento de Trabajo.

*Con información de AFP.