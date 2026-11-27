Tener una suculenta en casa se ha convertido en una opción popular para decorar los espacios, ya que estas plantas no requieren cuidados demasiado complejos y son ideales para quienes desean tener una sin dedicarles demasiado tiempo.

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Sin embargo, el hecho de que estas plantas sean resistentes no significa que puedan permanecer en cualquier lugar o sobrevivir sin atención. Algunos errores en su cuidado podrían afectar su crecimiento e incluso provocar que sus hojas se debiliten, pierdan su color o comiencen a pudrirse.

¿Cómo cuidar una suculenta en casa?

La iluminación es uno de los factores esenciales para conservar una suculenta saludable. La mayoría de estas plantas necesita entre seis y ocho horas de luz al día, según información compartida por la Universidad Estatal de Dakota del Sur, por lo que recomiendan ubicarlas cerca de una ventana donde reciban luz natural.

Primer plano de una planta de interior a contraluz del atardecer. Crassula suculenta. Foto: Getty Images

No obstante, es importante evitar la exposición directa al sol durante periodos prolongados y más si no está acostumbrada, pues sus hojas podrían quemarse. Además, girar la maceta de vez en cuando ayuda a que todas sus partes reciban luz de manera uniforme y evita que crezca inclinada o pierda su forma.

Otro de los aspectos que más atención requiere es el riego, pues las suculentas almacenan agua en sus hojas y tallos, por lo que no necesitan hidratación constante. Uno de los trucos para evitar que se deterioren consiste en comprobar que la tierra esté completamente seca antes de volver a regarlas.

Al momento de hidratarlas, recomiendan verter agua directamente sobre el sustrato hasta que salga por los agujeros de la maceta. También es importante retirar el exceso de líquido del plato inferior, ya que la humedad acumulada puede afectar las raíces y favorecer su pudrición.

La frecuencia del riego depende de factores como la variedad de la planta, la temperatura y la iluminación del espacio. Por eso, la Universidad de Minnesota aconseja dejar secar completamente la tierra entre cada aplicación y ajustar la cantidad de agua según la temporada y las necesidades de la suculenta.

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Las suculentas también necesitan cambiar de maceta cada dos o tres años para favorecer su desarrollo y permitir que sus raíces tengan suficiente espacio. Una señal de que requieren un nuevo recipiente es cuando la planta ha crecido tanto que ocupa prácticamente toda la superficie disponible.