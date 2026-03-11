Colpensiones envía ultimátum a sus pensionados: estos usuarios deben hacer importante trámite

Colpensiones es una de las instituciones más importantes dentro del sistema pensional colombiano, encargada de administrar las pensiones de millones de personas que realizan sus aportes en este régimen, el cual opera bajo un esquema de ahorro distinto al de los fondos privados.

En la actualidad, esta entidad desempeña un rol clave en el proceso de transición que surge tras la reforma pensional, ya que se prevé que millones de afiliados provenientes de fondos privados pasen a formar parte de su sistema.

Con esta iniciativa, Colpensiones busca promover la continuidad del proceso pensional. Foto: Agencia 123rf

Dentro de este contexto, existe un trámite fundamental que los trabajadores deben adelantar antes de iniciar su proceso de jubilación, especialmente cuando se encuentran entre los 55 y 60 años: la revisión de su historia laboral. Este procedimiento resulta decisivo, pues no hacerlo podría incluso dejar al afiliado sin la posibilidad de acceder a su pensión.

Para llevar a cabo esta verificación, se debe ingresar al portal oficial de la entidad, consultar el historial de aportes y adelantar el proceso correspondiente para el reconocimiento de la pensión. En este registro se consolidan todas las semanas cotizadas a lo largo de la vida laboral del afiliado.

La entidad ha advertido que con frecuencia se presentan inconsistencias, como periodos que no aparecen registrados, datos incompletos o empleadores que no reportaron correctamente los aportes realizados. Si estas situaciones no se corrigen antes de iniciar el trámite de jubilación, el trabajador podría perder definitivamente su derecho a pensionarse.

El proceso consiste en ingresar al sitio web de Colpensiones, dirigirse a la zona transaccional y acceder a la sede electrónica. Allí el usuario debe iniciar sesión con su cuenta y contraseña, o registrarse en caso de ser su primer ingreso. Posteriormente, se debe seleccionar la opción “historia laboral”, descargar el documento correspondiente y revisarlo cuidadosamente.

Si durante la revisión se detectan errores o inconsistencias, es necesario acudir a un punto de atención de la entidad llevando los soportes que respalden la información, como comprobantes de pago o certificados de aportes a seguridad social, con el fin de solicitar la corrección de los datos.

Miles de personas están a portas de obtener su pensión. Foto: ADOBE STOCK

Finalmente, Colpensiones enfatiza la importancia de proteger la información personal al utilizar su plataforma digital. Por ello recomienda acceder únicamente desde redes seguras, no compartir la contraseña y cerrar la sesión al finalizar cualquier consulta o trámite.

Asimismo, en caso de olvidar la clave de acceso al portal, el sistema dispone de un mecanismo de recuperación que permite restablecerla de manera segura, garantizando así la protección de los datos del usuario.