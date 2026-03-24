“Cómplice de un robo”: Gustavo Petro criticó a la Contraloría por reparos a orden sobre millonario traslado de ahorros de pensión

El presidente de la República, Gustavo Petro, dio un fuerte mensaje público este martes en el que defendió un decreto que firmó y que ha causado mucha controversia.

Tiene que ver con la orden que dio para el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados de pensión a Colpensiones. Trámite que llamó la atención de la Contraloría General de la República.

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Las críticas de ese organismo causaron la fuerte reacción del presidente, que dejó clara en su cuenta de X: “Le voy a pedir a la Contraloría que deje de ser cómplice de un robo. Si no devuelven los ahorros de los cotizantes de los fondos de pensiones que decidieron irse de ellos y pasarse a Colpensiones, simplemente están cometiendo un robo”.

Agregó: “El dinero del ahorro no es de los bancos. Que lo hayan invertido en cosas que la Contraloría debería investigar antes de volverse cómplice no es excusa para devolver el dinero que no les pertenece”.

“Están haciendo un corralito con los ahorros y la Corte Constitucional no se mueve con la reforma pensional, temerosa de darle un triunfo electoral al Gobierno”, recalcó el jefe de Estado.

Concluyó: “Estamos ante un corralito de ahorros y una fuga de capitales de los fondos privados al exterior, buscando no devolver los dineros de los propietarios del ahorro: las y los trabajadores”.

“La Superintendencia Financiera y la Contraloría sin investigar y en silencio o en complicidad”, puntualizó.

A través de un comunicado de prensa, la Contraloría General advirtió que es “inviable” la aplicación de ese decreto sobre el traslado del ahorro pensional.

“La Contraloría General de la República identificó riesgos en la aplicación del proyecto de decreto que propone el traslado de los recursos de las pensiones que están a cargo de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones”, dice la comunicación.

Y finalizó: “Si bien el proyecto de decreto se fundamenta en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, para ordenar el traslado de los recursos, el mismo artículo establece de manera expresa que el dinero de las cuentas de ahorro individual debe continuar siendo administrado por los fondos, hasta el momento en que se consolide el derecho pensional”.

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“En consecuencia, no resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho a pensión”, recalcó el organismo.