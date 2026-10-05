Gobierno pone la lupa en la Agencia Nacional de Tierras: “Revisando cómo se robaron los recursos”

El presidente Abelardo De La Espriella designó hace como directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la excongresista Lina María Garrido, con el fin de regularizar el acceso a la tierra para los campesinos sin frenar la reforma agraria, pero abriendo un debate sobre los modelos de adjudicación.

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Esto se debe a que durante el gobierno de Gustavo Petro se habrían dado irregularidades con el manejo de tierras y el presupuesto de la agencia, según lo expuesto en el Libro de la verdad entregado por el Gobierno a la Fiscalía.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno busca recuperar recursos públicos y garantizar que la Agencia Nacional de Tierras cumpla su función en el campo colombiano. Foto: Agencia Nacional de Tierras.

Hace algunas horas, el presidente se pronunció tras sostener una reunión con la directora de la Agencia.

Aseguró que están revisando “cómo se robaron los recursos de los colombianos y, sobre todo, cómo vamos a sacar adelante una entidad que debe estar al servicio del campo y no de los intereses de unos pocos”, detalló.

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Aseguró que con Garrido van a “poner la casa en orden, recuperar lo que le pertenece al pueblo y garantizar que cada peso cumpla el propósito para el cual fue destinado”, precisó.

Lina María Garrido, directora de la ANT, aseguró que la entidad liberará más de $200.000 millones de su presupuesto de inversión de 2026. Foto: Guillermo Torres / Semana

En los últimos días se conoció que la ANT liberará unos 200.000 millones de su presupuesto de inversión de 2026, recursos que no serán ejecutados este año, tras una decisión que la entidad atribuyó a una situación fiscal que actualmente el país atraviesa.

“De los $ 289.000 millones del presupuesto de 2026 pendientes de ejecutar en inversión se van a liberar más de $ 200.000 millones; es decir, recursos que no se ejecutarán este año”, comentó Garrido hace algunos días.

De La Espriella aseguró que busca “poner la casa en orden” en la Agencia Nacional de Tierras y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Foto: Presidencia

Además, la directora detalló que, pese a la reducción, se mantendrán sus objetivos relacionados con la política de tierras. Esto no afectará su compromiso de avanzar en la entrega y titulación de tierras en el territorio nacional.