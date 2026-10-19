La Fiscalía insistió en la diligencia de declaración de Eva Ferrer en el marco de las investigaciones que se adelantan por presuntos hechos de corrupción durante el gobierno Petro y luego de la escandalosa entrevista que entregó la exconsejera presidencial para la Reconciliación a Vicky Dávila en SEMANA.

Eva Ferrer ratifica sus señalamientos contra Verónica Alcocer y entregaría información a Estados Unidos

Es la tercera citación que le hacen a Eva Ferrer en el ente acusador para que explique en detalle lo que se conoció en algunos audios también publicados por SEMANA y ahora en la entrevista en la que contó hechos graves, como la supuesta injerencia de Verónica Alcocer en millonarios procesos contractuales del gobierno de su exesposo Gustavo Petro.

Eva Ferrer reveló en la entrevista cómo incluso se habrían utilizado los aviones de la Fuerza Aérea para trasladar lo que consideró estupefacientes hasta Venezuela y regresar con maletas cargadas con millones de dólares. Unos detalles escandalosos que involucran de manera directa a Verónica Alcocer.

“La idea es que venga; si no, se ha coordinado con el abogado para que haya una conexión. La idea es que manifieste si la diligencia se hará o no; (...) por temas de seguridad, no se hará presencialmente, pero si efectivamente podemos hacerla de manera virtual, la idea es que este miércoles concretemos esa diligencia”, explicó Raúl Humberto Flechas, delegado contra la criminalidad organizada.

La Fiscalía considera de relevancia escuchar el testimonio de Eva Ferrer para que ella, de su propia voz, explique lo que es de su conocimiento y entregue, de ser necesario, los elementos de prueba de cara a continuar con las investigaciones que se adelantan en el ente acusador y que comprometen a la ex primera dama.

“La idea es profundizar en detalle si tiene conocimiento directo o si no, para nosotros adelantar los actos investigativos que correspondan en las investigaciones que están en curso en el ente acusador”, señaló el delegado.

Los presuntos testaferros de Verónica Alcocer, según Eva Ferrer. Foto: SEMANA

La nueva diligencia de declaración se fijó para el próximo miércoles, 21 de octubre. De acuerdo con los delegados de la Fiscalía, Eva Ferrera, a través de su defensa, manifestó su interés de asistir, aunque lo hará de manera virtual, tras revelar situaciones de seguridad complejas.