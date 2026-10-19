Ricardo Leyva, el empresario de los eventos masivos, no aceptó cargos por violencia intrafamiliar 

En una diligencia en el búnker de la Fiscalía y en lo que se conoce como el sistema abreviado, el ente acusador trasladó el escrito de acusación en contra del empresario de los eventos masivos Ricardo Leyva Páez esto por el delito de violencia intrafamiliar, tras una denuncia que advierte hechos ocurridos en más de cinco años de relación.

La Fiscalía investigará “trueque” de bienes del ministro Armando Benedetti y el empresario Ricardo Leyva

La denuncia en contra del empresario fue priorizada y una fiscal delegante de la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de adelantar toda la investigación hasta concluir en la presunta responsabilidad que tendría Ricardo Leyva en los hechos que fueron narrados en la denuncia y que advierten situaciones de violencia intrafamiliar entre 2020 y 2025.

“La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia trasladó escrito de acusación a Ricardo Leyva Páez, debidamente asistido por su defensora de confianza, por presuntos hechos constitutivos del delito de violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo a título de autor y modalidad dolosa, ocurridos entre 2020 y 2025 en distintas partes del país”, advirtió el ente acusador.

Era la segunda situación que hizo la Fiscalía para poder presentar a Ricardo Leyva y su defensa el escrito de acusación que advierte en detalle los hechos materia de investigación y que advierten, por supuesto, su presunta responsabilidad en el delito que subyace en este caso, violencia intrafamiliar.

Ricardo Leyva y su defensa en contra del escrito de acusación Foto: Fiscalía

En la dirigencia, Leyva conoció el escrito de acusación y allí mismo no aceptó los cargos que la Fiscalía enumeró en el documento. Como se trata de un sistema penal diferente al tradicional, las partes fijaron para el próximo 27 de octubre el escenario en el que se compartirán los elementos de prueba con los que esperan llegar a un evento al juicio.

“En diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, el señor Leyva Páez no se allanó a los cargos. Por solicitud de las partes, el descubrimiento probatorio se hará el próximo martes 27, y el proceso, que se sigue en los términos de la Ley 1826 de 2017 (Procedimiento Penal Especial Abreviado), pasará a un juez penal de conocimiento para avanzar en la audiencia concentrada”, señaló la Fiscalía.

Ricardo Leyva no aceptó cargos. Foto: Getty Images

Se espera que, una vez concluida esta etapa, la Fiscalía pueda llevar al escenario de juicio a Ricardo Leyva para demostrar su responsabilidad en los hechos narrados en la denuncia, mientras que su defensa advertirá que el empresario de los eventos masivos es inocente.