Derrumbe en mina de oro en Iscuandé, Nariño: hay al menos nueve muertos y 30 atrapados

Una tragedia sacude al municipio de Iscuandé, en el departamento de Nariño, pues este lunes 19 de octubre se registró un derrumbe en una mina de oro. La comunidad reportó el rescate de nueve cuerpos sin vida y preliminarmente se habla de unas 30 personas atrapadas.

Tras la emergencia, la Defensoría del Pueblo se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, pidiendo ayuda a las autoridades correspondientes:

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el deslizamiento de tierra ocurrido esta mañana en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, que habría dejado un número importante de víctimas, aún por confirmar. La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia”.

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