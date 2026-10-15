Policía encontró caleta con arsenal militar del Clan del Golfo y las Farc: explosivos, fusiles y prendas

Cinco contenedores con explosivos, munición y uniformes fueron encontrados en una vivienda de San Cristóbal, Medellín. Dos hombres fueron capturados y enviados a prisión.

Ejército encontró caleta de las disidencias de las Farc: el depósito tendría material para fabricar explosivos improvisados

Una vivienda en zona rural de Medellín escondía mucho más que munición. En el corregimiento de San Cristóbal, las autoridades encontraron explosivos, proveedores para fusil, uniformes y material relacionado con las disidencias de las Farc y el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.

El hallazgo hizo parte de una investigación sobre una presunta red de abastecimiento de dichas estructuras criminales.

El operativo se realizó en la vereda Las Playas Altas, luego de labores de inteligencia e investigación adelantadas por la Policía Nacional, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía. Durante el allanamiento fueron capturados dos hombres.

Policía allana caleta vinculada al Clan del Golfo y las FARC en Medellín Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Alcaldía de Medellín / Montaje SEMANA

El inventario encontrado en la vivienda

Entre los elementos incautados había 79 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores para fusil y cinco contenedores con material explosivo a base de nitrato de amonio.

También fueron encontrados una mira telescópica, tres uniformes con insignias alusivas a las Farc-EP, 25 parches, dos cartillas de doctrina relacionadas con el Ejército Gaitanista de Colombia y dos teléfonos celulares.

Policía allana caleta vinculada al Clan del Golfo y las FARC en Medellín Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Alcaldía de Medellín / Montaje SEMANA

La cantidad y variedad de elementos hallados llevó a las autoridades a investigar el posible papel de la vivienda en una red logística.

Según la información entregada por las instituciones, los capturados estarían relacionados con una presunta estructura dedicada a conseguir y abastecer armas, municiones, explosivos y elementos de intendencia para grupos armados con presencia en el norte y occidente de Antioquia. La investigación apunta particularmente a la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

El hallazgo de material alusivo al Clan del Golfo también hizo parte del reporte oficial, aunque esto no significa que se haya confirmado que ambas organizaciones compartieran la caleta.

“Medellín no es refugio para criminales”

Tras el operativo, el alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa, aseguró que las autoridades no se limitarán a perseguir a quienes portan armas, sino que también buscarán afectar las redes que las consiguen, almacenan y distribuyen.

“Al crimen se le persigue, se le asfixia y no se le puede dejar respirar”, afirmó el funcionario, quien insistió en que la ciudad no será utilizada como lugar de almacenamiento de material de guerra para estructuras criminales.

Los dos capturados quedaron a disposición de la justicia y el material incautado pasó a manos de las autoridades. La investigación busca establecer el alcance de la presunta red, sus posibles conexiones y el destino que tendrían los elementos encontrados en San Cristóbal.