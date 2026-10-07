La Fiscalía acusará al empresario Ricardo Leyva Páez por un caso de violencia intrafamiliar

El próximo 9 de octubre de 2026, en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, el empresario Ricardo Leyva Páez tendrá que asistir con su abogado para conocer los detalles de un escrito de acusación en su contra por el delito de violencia intrafamiliar.

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De acuerdo con el ente acusador, se trata de hechos ocurridos entre 2020 y 2025 que involucran a su entonces pareja sentimental. La Fiscalía logró establecer la presunta responsabilidad del empresario de los eventos masivos en hechos que podrían constituir un delito.

“Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de traslado de escrito de acusación al empresario Ricardo Leyva Páez como parte de una investigación que se sigue por presuntos hechos de violencia intrafamiliar agravada ocurridos entre 2020 y 2025”, explicó el ente acusador.

Una denuncia por violencia intrafamiliar Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

Los elementos de prueba recaudados por los investigadores permitieron establecer que los hechos denunciados por la víctima efectivamente ocurrieron y, en ese orden, resulta necesario trasladar el escrito de acusación en contra del empresario. Será en la etapa de juicio en la que tendrá la posibilidad de defenderse.

Se trata de un procedimiento del sistema abreviado, en el que no fue necesaria la imputación de cargos, sino que la Fiscalía pudo avanzar de manera inmediata a la acusación, como efectivamente ocurrió. La diligencia en la que se presentará el documento se fijó para el próximo 9 de octubre.

La diligencia hace parte del trámite judicial y allí Ricardo Leyva podrá conocer los detalles de la acusación en su contra, los elementos de prueba que llevará la Fiscalía a juicio y los argumentos con los que insistirá en que debe ser condenado por el delito de violencia intrafamiliar, mientras que su defensa insistirá en su inocencia.