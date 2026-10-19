La Fiscalía advirtió que investiga a los últimos cinco gobernadores de San Andrés por presuntos hechos de corrupción

Este fin de semana se hizo viral un video en el que el presidente Abelardo De La Espriella increpó a la gobernadora del departamento de San Andrés y Providencia, tras advertir que el hospital departamental sería intervenido por el gobierno nacional y ante la evidencia de presuntos hechos de corrupción en el manejo de recursos públicos.

¿Quiénes son la representante y la gobernadora de San Andrés a las que Abelardo De La Espriella enfrentó?

La Fiscalía confirmó este lunes que se adelantan más de 33 investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la gobernación de San Andrés y Providencia, además de que existe un inventario completo de los expedientes que se tienen en el ente acusador y que advierte la responsabilidad de funcionarios públicos.

“Por distintas dinámicas por corrupción en la isla que tiene un grupo especial adelantando adicional a las investigaciones que tiene la misma seccional en San Andrés, son 33 noticias criminales priorizadas por la dirección y que abordan diferentes dinámicas”, advirtió la Fiscalía.

El delegado para la criminalidad organizada de la Fiscalía, Raúl Humberto Flechas, aseguró que la entidad adelanta investigaciones en contra de los cinco últimos gobernadores que ha tenido la isla y esos procesos están en curso con evidencia recaudada y algunos elementos de prueba que siguen pendientes de sumar a los procesos.

“Efectivamente, ya se tiene un inventario concreto de las noticias criminales por situaciones de corrupción en San Andrés y es de todos conocido que la delegada ante la Corte ha llevado las investigaciones contra los aforados, los últimos cinco gobernadores de la isla, diferente a la dirección especializada contra la corrupción, que se tiene 33 noticias criminales”, dijo el delegado.

Abelardo encaró a gobernadora de San Andrés y esa situación generó reacciones en la isla. Foto: Pantallazos redes sociales

La revelación de la Fiscalía surge luego de la polémica que se armó tras el cara a cara que tuvo el presidente con la gobernadora y donde el primer mandatario aseguró que tenía información muy compleja en materia de corrupción en la isla y que no iba a permitir, durante su gobierno, que se repita la misma dinámica.