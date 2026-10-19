Ministra de Cultura, Paola Holguín, se pronunció tras protestas en Museo Nacional y tomó decisión de fondo

Luego de una jornada de manifestaciones en la entrada del Museo Nacional en el centro internacional de Bogotá, que terminó en hechos de violencia por la infiltración de algunos encapuchados que generaron desmanes, la ministra de Cultura, Paola Holguín, rechazó estos hechos.

Bogotá tendrá más de ocho movilizaciones esta semana: estos son los puntos de encuentro

“Durante este fin de semana, quienes convirtieron la cultura en herramienta de deconstrucción histórica, apología al delito y revictimización de las víctimas; llamaron a protestar frente al Museo Nacional”, aseguró.

Holguín dijo que “algunos llegaron encapuchados y apelaron a las vías de hecho” mientras que otros llevaron menores de edad que habrían sido instrumentalizados y utilizados como ‘escudos’”.

“Nuestra Policía Nacional cumplió su función de garantizar la protesta pacífica y evitar que los violentos afectaran a los ciudadanos y el patrimonio”, dijo la ministra de Cultura defendiendo el rol de la fuerza pública.

Por su parte, se refirió a las decisiones que se tomarán en materia cultural. “Garantizaremos que el Museo Nacional conserve, restaure, proteja y divulgue nuestra cultura. Una cultura que represente a toda la nación y no solo a un sector, por eso reiteramos la revisión de la museografía, museología y curaduría de este y los demás museos a cargo del Gobierno”, dijo.

Holguín recalcó que el Gobierno tiene un compromiso con los derechos de las víctimas “a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, que no escatimará esfuerzos para proteger su dignidad y honra “y para proscribir cualquier manifestación que sea apología al delito”.

“Preservar la memoria del país, sus tragedias y sus logros, exige esfuerzos de la sociedad y las autoridades públicas, y obliga a actuar con firmeza frente a actos que deshonran la memoria de los afectados, para evitar que se inviertan los valores sociales y las responsabilidades históricas”, aseguró Holguín.

Durante el fin de semana se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y encapuchados. Foto: Captura de X @AnaErazoR

Este domingo se registraron enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la Fuerza Pública tras unas protestas que se generaron al frente del Museo Nacional por sectores que reclaman por algunas obras que se retiraron y que para el Gobierno exaltaban al M-19 y a figuras como Carlos Pizarro.

Durante el sábado también se habían vivido protestas que inicialmente fueron pacíficas pero que a medida que ha venido avanzando la jornada terminaron en enfrentamientos con miembros del Esmad, lo que generó cierres viales y congestión en este punto de la ciudad.

Según han anunciado sectores que han convocado a estas movilizaciones, las protestas continuarán en ese punto este lunes, 19 de octubre, a partir de las 10:00 a. m., por lo que se le ha pedido a los ciudadanos que verifiquen el estado de la movilidad por ese sector ante las afectaciones que se puedan dar.