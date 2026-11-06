De La Espriella dio primeras órdenes a funcionarios de carrera que serán embajadores: así fue la conversación

A través de una video llamada, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio las primeras instrucciones a los seis funcionarios de carrera que asumirán funciones de embajadores, dentro de la política exterior de su Gobierno.

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La comunicación la realizó el mandatario colombiano, desde las instalaciones de la sede alterna de su Gobierno en Barranquilla. Desde allí le dio la bienvenida a ese grupo de funcionarios.

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado reveló detalles del diálogo que sostuvo con los funcionarios de carrera: “¡EN LA PATRIA MILAGRO, EL MÉRITO ABRE LAS PUERTAS Y LA EXPERIENCIA SE RECONOCE!”.

“Hoy he tomado una decisión importante para fortalecer nuestra diplomacia: seis funcionarios de carrera asumirán nuevas responsabilidades como embajadores de Colombia y cuatro continuarán al frente de nuestras misiones diplomáticas”, dijo De La Espriella en sus redes sociales.

También expresó: “Esta decisión es resultado de un proceso de selección en el que participaron 25 funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, evaluados por su trayectoria, competencias, liderazgo, capacidad de negociación y resultados”.

“¡Y VAMOS POR MÁS! HE ANUNCIADO UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA PROVEER 10 CONSULADOS MÁS BAJO CRITERIOS DE MÉRITO, PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA”, recalcó.

Sumado a ello anotó: “Quiero embajadores y cónsules que defiendan nuestros intereses, abran mercados, atraigan inversión, protejan a nuestros compatriotas en el exterior y conviertan nuestras relaciones internacionales en oportunidades reales para los colombianos”.

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“Una embajada no puede medirse por sus reuniones o ceremonias, sino por los resultados que entrega al país. Mi reconocimiento a quienes hoy reciben esta responsabilidad y a quienes continúan representándonos en el exterior. Tienen mi confianza, pero también un compromiso enorme con Colombia”, concluyó el mandatario colombiano.