Iván Duque advierte que la JEP otorgó “sanciones pueriles” a los cabecillas de las Farc

El expresidente aseguró que la justicia no ha aplicado sanciones ejemplarizantes contra los exjefes guerrilleros.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 12:03 p. m.
Bogotá. Julio 02 de 2025. El expresidente de Colombia , Iván Duque, presentó su más reciente libro, Fuerza y verdad: conversaciones en Oxford sobre el futuro del humanismo, en un conversatorio que se realizó en la Fundación Innovación para el Desarrollo.
Iván Duque, expresidente de Colombia. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

El expresidente Iván Duque cuestionó la sanción de la JEP a los exintegrantes del secretariado de las Farc, quienes deberán pagar sanciones restaurativas durante ocho años por el delito del secuestro, flagelo en el que fueron acreditadas 4.325 víctimas.

El exmandatario colombiano señaló que la administración de Juan Manuel Santos había prometido que se aplicarían sanciones ejemplarizantes contra los exguerrilleros, un compromiso que contrasta con lo decidido el martes por el tribunal de paz.

Contexto: “Los secuestrados fueron sometidos a condiciones que desconocían su dignidad humana”: Las claves de la primera sentencia contra el exsecretariado de las Farc

“El gobierno de entonces dijo que los cabecillas de las FARC no llegarían al Congreso sin pagar por sus delitos y ahí llegaron. Dijeron que habría sanciones ejemplarizantes pero alternativas, lo cual no significaría impunidad. Hoy vemos que nunca hubo cárcel, ni sanciones ejemplarizantes, ni reparación, ni verdad, ni justicia efectiva que parte de la proporcionalidad entre delito y pena”, advirtió Duque.

La condena simbólica fue ordenada por la JEP en contra Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; los congresistas Pablo Catatumbo Torres Victoria y Julián Gallo Cubillos, además de Rodrigo Granda Escobar, Pastor Alape Lascarro, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel Redondo.

Contexto: “Es un circo y una burla”: Jhon Frank Pinchao arremetió contra primera sentencia de la JEP en el caso de las FARC

El expresidente Duque advirtió que “el país brindó un voto de confianza en la justicia transicional, pero tardó casi una década para terminar en sanciones pueriles a los cabecillas de las Farc dado que seguirán en libertad, gozando de beneficios y revictimizando a miles de personas".

