Sorpresa en ‘MasterChef Celebrity’: estos son los exparticipantes que podrían regresar al ‘reality’

MasterChef Celebrity les dará una nueva oportunidad a algunos de los famosos que ya dejaron la cocina. En la gala de este jueves 6 de octubre, la producción prepara una dinámica que permitirá el regreso de uno de los exparticipantes, que podría cambiar el rumbo del juego.

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Después de varios meses de desafíos, eliminaciones y momentos de tensión, siete exparticipantes fueron llamados nuevamente para enfrentarse a un reto culinario. Se trata de Lui, Tavo Bernate, Virginia Lizcano, Iván Marín, Diana Mina, Sebas Vega y Milena López.

La dinámica dependerá del resultado que consiga cada uno frente a los fogones, como de la evaluación de los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso. Por esta razón, preparar un buen plato será determinante para conocer quién podría recuperar su lugar en la competencia.

El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores del programa, especialmente porque varios de los exparticipantes dejaron momentos destacados durante su paso por MasterChef Celebrity. Ahora tendrán que demostrar nuevamente sus habilidades culinarias y convencer a los chefs de que merecen una segunda oportunidad.

Sin embargo, en redes sociales ya comenzó a circular una teoría sobre quién sería el ganador de esta dinámica. Algunas fotografías y videos que se han viralizado muestran a Sebas Vega participando en unas pruebas de campo que, según las especulaciones de los seguidores, corresponderían a una etapa posterior de la competencia.

Por ese motivo, varios internautas han señalado al actor como el posible ganador del reto de regreso. Su aparición en los anuncios ha alimentado las versiones sobre su eventual retorno a la cocina más importante del país.

Aun así, estas imágenes no representan una confirmación oficial del resultado. El desenlace de la prueba se conocerá durante el capítulo de este jueves, cuando los jurados evalúen las preparaciones de los siete exparticipantes y determinen quién consigue el tiquete para volver a MasterChef Celebrity.