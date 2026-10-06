“Perdemos al mejor cantante de todos los tiempos”: el conmovedor mensaje de Jorge Barón tras la muerte de Víctor Hugo Ayala

El cantante y compositor colombiano Víctor Hugo Ayala, reconocido por su amplia trayectoria en el bolero y la música romántica, falleció este martes 6 de octubre en Bogotá a los 92 años de edad.

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La noticia fue confirmada por su hija, Luisa Ayala, en declaraciones a la emisora La FM. La partida de una de las voces más importantes de la música colombiana generó reacciones en personajes de la farándula y de los medios de comunicación en el país.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presentador Jorge Barón. En entrevista con el programa 6AM W de Caracol Radio, el comunicador expresó su pesar por la muerte del intérprete y envió sus condolencias a la familia y seguidores del artista.

Durante la entrevista radial, Barón sostuvo que, aunque la noticia causó profunda tristeza, era un hecho que no lo tomaba de sorpresa debido a complicaciones de salud que aquejaban al cantante en sus últimos días.

“Muy triste. Víctor Hugo Ayala fue nuestro gran amigo y fue uno de los artistas más importantes de la música colombiana, de la música romántica y una de las voces más importantes de la canción en nuestro país”, señaló Jorge Barón en Caracol Radio.

Víctor Hugo Ayala murió a los 92 años Foto: Captura de pantalla de video de YouTube

El presentador también hizo enfasis en el impacto del cantante dentro de la historia musical nacional, agregando: “Perdemos yo creo que al mejor cantante de todos los tiempos, el gran Víctor Hugo Ayala”.

La relación profesional y personal entre Víctor Hugo Ayala y Jorge Barón se extendió durante varias décadas a través de espacios emblemáticos de la televisión nacional, como El show de las estrellas y Embajadores de la música colombiana.

En sus declaraciones, Barón enfatizó el papel que desempeñó la voz de Ayala en las tradiciones de fin de año en el país. Durante varios años, el artista fue el encargado de interpretar el Himno Nacional de Colombia en las transmisiones públicas de cierre e inicio de año.

“Nos acompañó siempre el 31 de diciembre en la gran fiesta de los hogares colombianos porque él cantaba el himno nacional, despedía y recibía el año en nuestro programa en vivo y en directo”, recordó el presentador.

Pocos días antes de confirmarse el deceso, el 20 de septiembre, la cuenta oficial de X de Jorge Barón Televisión había compartido un fragmento histórico del cantante en El Show de las Estrellas interpretando el clásico ‘Amor de mis amores’.

Un bolero que no pasa de moda, "amor de mis amores" interpretado por Victor Hugo Ayala. Con mucha ilusión para el agrado del publico de El Show De Las Estrellas https://t.co/EDwsP7OE3s — Jorge Barón Televisión (@jorgebarontv) September 20, 2026

Nacido en Bogotá el 13 de junio de 1934, Víctor Hugo Ayala construyó una carrera musical de más de 50 años.

En su juventud, Ayala cursó estudios en el Liceo Camilo Torres y trabajó como dibujante en la Armada Nacional antes de dedicarse por completo a ser cantante.

Su incursión en los medios masivos comenzó en la radio, destacándose en espacios como Donde nacen las canciones de la Emisora Nueva Granada de RCN, donde compartió escenario con figuras como Alberto Osorio y el organista Jaime Llano González.

Con el tiempo, grabó cerca de 48 producciones discográficas e inmortalizó interpretaciones de temas como ‘Camino Verde’, ‘Si te vuelvo a besar’, ‘La quiero porque la quiero’ y ‘Amor de mis amores’.

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Finalmente, Jorge Barón hizo un llamado para preservar y resguardar este legado en las nuevas generaciones, señalando la importancia de promover el folclor andino-colombiano:

“Hemos estado luchando para que esa llamita de nuestro folclore interiorano no muera (...), letras maravillosas que ahora, interpretadas por la gente joven, han logrado también penetrar en el gusto del público de Colombia”.