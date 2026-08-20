Con la llegada del contralor general Jorge Eliécer Laverde se empiezan a conocer los nombramientos de relevancia en la entidad. A través de una carta se designó como vicecontralor a Francisco José Chaux Donado.

Jorge Laverde propone a la Procuraduría y a la Fiscalía un trabajo articulado para investigar denuncias de ‘El libro de la verdad’

Laverde encargó a Chaux coordinar el equipo de empalme con la Contraloría saliente de Carlos Hernán Rodríguez. Le pidió articular las distintas mesas de trabajo, identificar asuntos que requieran una atención prioritaria y que se consolide el balance para comenzar la nueva gestión.

“El proceso de empalme tendrá como propósito establecer una línea de base confiable sobre el estado de la entidad; revisar los procesos de vigilancia y control fiscal, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva; identificar las actuaciones próximas a prescribir o caducar; evaluar la situación presupuestal, contractual, tecnológica y de talento humano, y determinar los principales riesgos que puedan afectar la protección y recuperación de los recursos públicos”, aseguró Laverde en el documento.

Chaux fue viceministro y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Es abogado experto en derecho constitucional.