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Contralor Jorge Laverde designó a Francisco José Chaux como su vicecontralor general; estará a cargo del empalme

El funcionario deberá organizar la entidad para el comienzo de la nueva administración.

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Redacción Semana
20 de agosto de 2026 a las 8:10 a. m.
Francisco José Chaux sería el vicecontralor.
Francisco José Chaux sería el vicecontralor. Foto: Francisco José Chaux

Con la llegada del contralor general Jorge Eliécer Laverde se empiezan a conocer los nombramientos de relevancia en la entidad. A través de una carta se designó como vicecontralor a Francisco José Chaux Donado.

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Laverde encargó a Chaux coordinar el equipo de empalme con la Contraloría saliente de Carlos Hernán Rodríguez. Le pidió articular las distintas mesas de trabajo, identificar asuntos que requieran una atención prioritaria y que se consolide el balance para comenzar la nueva gestión.

“El proceso de empalme tendrá como propósito establecer una línea de base confiable sobre el estado de la entidad; revisar los procesos de vigilancia y control fiscal, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva; identificar las actuaciones próximas a prescribir o caducar; evaluar la situación presupuestal, contractual, tecnológica y de talento humano, y determinar los principales riesgos que puedan afectar la protección y recuperación de los recursos públicos”, aseguró Laverde en el documento.

Chaux fue viceministro y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Es abogado experto en derecho constitucional.