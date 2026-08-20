Jorge Rausch tuvo fuerte cruce con Leo Espinosa y dejó en evidencia ácido detalle: “Aprender a soltar y envejecer”

Jorge Rausch y Leo Espinosa, dos de los chefs más famosos de Colombia, fueron protagonistas de una tensa discusión en redes sociales, debido a opiniones contrarias que tenían. Los dos rostros reconocidos de la cultura gastronómica del país no ocultaron sus desacuerdos, despertando curiosidad en más de uno.

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De acuerdo con lo que quedó registrado, la experta subió un contenido a sus redes sociales, refiriéndose a que ningún restaurante colombiano tenía una estrella Michelin hasta el momento, por lo que los dueños tampoco.

Tras explicar un poco del panorama gastronómico nacional, Jorge Rausch respondió el post y afirmó: “Qué raro ese cambio de opinión del 50 best si te ganaste varios premios… No se entiende. A todos nos toca nuestro momento y después bajar. Es la vida".

Ante el comentario del famoso jurado de MasterChef Celebrity, Espinosa aprovechó y respondió de forma directa, tirándole pullas.

“Reducir esto a ‘subir o bajar’ es ignorar la trastienda. Mis reconocimientos fueron orgánicos hasta que la industria cambió el trabajo en la cocina por estrategias de PR, y por ética prefiero la transparencia frente al oficio. Jamás cambiaría el rigor de estar en la cocina, desarrollando procesos de bienestar gastronómicos, por la fama fácil de un programa de televisión ni por el juego de un ranking. Tu atrevido y desacertado comentario habla más de tu forma de entender esta profesión que de la realidad de los hechos. Definitivamente, cada día entiendo más las lejanas diferencias entre tú y yo”, dijo.

“Gracias a Dios, mi trabajo en Master chef es didáctico y enseña a la gente, además de ser sostenible. Yo también fui el mejor restaurante de Colombia por 5 años en el 50 best, fui el primero en ser el mejor y, más bien, tengo es agradecimiento, pero cuando salí me callé y seguí adelante. Criticar a la entidad que te nombró mejor chef mujer del mundo no tiene sentido. Hay que aceptar con dignidad cuando uno sale y ya está bajando, no criticar cuando todo se está acabando; esa es la vida y hay que dar paso a los nuevos mejores que se lo merecen y no desmerecer algo que te ha dado tanto”, respondió la chef.

Rausch fue bastante contundente en su respuesta, lanzando comentarios ácidos en contra de su colega por la diferencia que había.

“No critiques lo que te dio fama y reconocimiento. Mientras estuviste arriba, jamás te quejaste; solo ahora que estás bajando y las cosas no te marchan bien, y más bien agradece por lo que te tocó. ¡Tú fuiste la pionera del lobby en esto, no yo, y sabes perfectamente lo que te estoy diciendo! No irrespetes el mérito de los nuevos cocineros, que son mucho mejores de lejos que nosotros y se lo merecen con la vida. Hay que aprender a soltar y envejecer…”, afirmó.

Leo Espinosa cerró el tema con una respuesta contundente, mencionando el trabajo que había detrás de toda la gastronomía. En su réplica, criticó la falta de argumentos y aseveró que era quien sí hablaba de las cosas que muchos comentaban por debajo de cuerda.

“Caer ahora en agresiones personales, ataques a la edad o suposiciones sobre el ego solo demuestra su falta de argumentos para debatir con rigor. La fama se busca; el prestigio y la investigación se construyen con trabajo diario en la cocina, no en una pantalla (...) Y a diferencia de la mayoría que habla por debajo, yo tengo la valentía y el criterio para plasmar una opinión real y de frente sobre esta lista, porque elijo la ética sobre el silencio, cosa que usted no hace”.