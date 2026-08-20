Yeferson Cossio se pronunció y contó su verdad tras polémico video con un arma de policía: “Tratando de hacerme daño”

La visita del influencer Yeferson Cossio al Chocó, en medio de las labores de atención a los afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, desató una controversia en redes sociales. El creador de contenido se desplazó hasta esta región para participar en una iniciativa de ayuda dirigida a las familias damnificadas por la emergencia.

Este es el escandaloso video que muestra al ‘influencer’ Yeferson Cossio con un arma de la Policía. Ya hay investigación

De acuerdo con la información divulgada, Cossio encabezó la entrega de cerca de 40 toneladas de ayudas humanitarias y mercados para las comunidades afectadas. No obstante, su presencia en el departamento terminó convirtiéndose en tema de debate por unas fotografías y grabaciones que comenzaron a circular en plataformas digitales.

En dicho material, el influencer aparece portando y manipulando lo que, al parecer, sería un arma de fuego perteneciente a la dotación oficial de la Policía Nacional. Las imágenes despertaron cuestionamientos sobre las circunstancias en las que tuvo acceso al elemento mientras acompañaba las jornadas de asistencia.

Entre quienes reaccionaron estuvo Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá, quien puso en duda la situación y cuestionó cómo el creador de contenido pudo acceder a un arma perteneciente a la Fuerza Pública durante su permanencia en la zona afectada por el sismo.

Ante la investigación que se abrió y la ola de críticas por las imágenes, Cossio decidió pronunciarse a través de un video, donde explicó lo que había ocurrido. El famoso aclaró que nunca fue un acto rodeado de peligro, por lo que no entendía las intenciones de aquella mujer.

“¿Hubo algún peligro? Por Dios, ahí está el video, nunca se le apuntó a nadie… se agarró de la parte de arriba, no había absolutamente peligro de nada”, comentó en el post.

“La foto que yo tomé ni la subí, eso fue la loquita que puso mil denuncias, según vi en un video, tratando de hacerme daño. ¿Por qué hacer esas cosas? Antier, la misma comunidad, donde nos estábamos quedando, fue a hablar con ella”, reveló.

Cossio reprochó el hecho de que una persona dañara toda la coyuntura con esta clase de acciones, teniendo en cuenta que él fue a donar y trabajar por la tragedia.

“Mira la barbaridad que hiciste de payasa para figurar. No estoy diciendo que lo que haya el policía estaba bien o mal, o si mi ignorancia estaba bien o mal… estoy diciendo qué necesidad, en medio de la situación tan hijue%&, coger y desviar la atención en esa mierda, más en el país tan amarillista en el que vivimos”, comentó.

“Una payasa como esta. Soy payaso también, pero no estoy justificando nada, somos lo peor. Digo: ‘¿Qué necesidad de esta clase de gente?’”, concluyó.