La historia de la familia Saavedra Caicedo fue una de las más comentadas en la coyuntura del terremoto del pasado 10 de agosto, debido a los acontecimientos que rodearon el caso en Cali. La pérdida de Jairo Saavedra, Victoria Caicedo, un tío y Sofía e Isabella Saavedra despertó dolor y conmoción en miles de personas en el país.

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La atención mediática ha puesto su mirada en esta dolorosa situación, donde únicamente quedó viva Ana María Saavedra, una de las trillizas. En medio del interés por saber sobre su recuperación tras la tragedia, muchos han intentado saber más de lo que se encontró en aquel sitio.

De acuerdo con lo que se informó en los últimos días, Dj Prilla, uno de los amigos cercanos de la familia, decidió tomar la palabra en plataformas digitales y referirse a lo que hallaron entre los escombros de la vivienda.

Días después del temblor, el productor musical habló sobre un elemento que encontró en el sitio donde vivía la familia en Cali, removiendo bastantes emociones en quienes conocieron la situación.

Dj Prilla contó que horas antes del terremoto, Jairo Saavedra, el padre, había estado disfrutando de música en un bar al que asistió. Allí se vio con él y le pidió que pusiera una canción que amaba, llamada Siempre alegre.

El hombre le hizo caso e intercambió unas palabras con el papá de las trillizas, sin dimensionar lo que pasaría.

“Yo todavía no puedo creer que Jairo, seis horas antes que pasara todo esto del terremoto, me haya dicho: ‘Prilla, la canción ‘Siempre alegre’ es una canción que me gusta tanto, que el día que me muera la quiero en mi lápida’. Y yo decir: ‘Ah, bueno, Jairo, ya sé que te gusta para seguírtela poniendo en los aguelulos, pero vos no te vas a morir. Todavía te queda mucho’. Jamás me imaginé que ese mucho iban a ser un par de horas”, comentó el Dj.

No obstante, el amigo de la familia indicó que halló, dentro de la búsqueda, una caja muy especial que sería de Jairo Saavedra. Según comentó, era la colección de música que tenía, percatándose del repertorio de salsa que conservaba el hombre.

“Esta es la colección de Jairo. Estoy segurísimo. Acabo de encontrar la colección de discos de Jairito. Él como buen salsero, como buen coleccionista, por supuesto, tenía Héctor Lavoe”, dijo. “Jairo, tu DJ encontró tu música, mi bro”.