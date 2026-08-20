Reciben como estrella a Miguel Ángel Borja en el país que jugará: firmará y lo presentan

Un montón de cámaras y espectadores vieron desembarcar al goleador colombiano, Miguel Ángel Borja, en Ciudad de México, capital de dicho país, para concretar su arribo al gigante del balompié manito, América.

Medios deportivos retrataron lo complicado que fue para los encargados de recibir a Borja conducirlo hacia el transporte que lo esperaba. Una multitud grande de comunicadores y aficionados querían obtener sus primeras palabras.

🚨 ¡YA ESTÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO!



Miguel Borja va rumbo al Club América para arreglar detalles y ser nuevo jugador azulcrema. pic.twitter.com/5N3giIr0Lc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 19, 2026

En ningún momento el atacante se mostró presto a frenar para atender. Seguro una vez firme su contrato y sea presentado, entregue las esperadas declaraciones.

Dicho aterrizaje del Colibrí confirmó lo que se venía diciendo en los últimos días y estaba relacionado con su fichaje por el elenco azulcrema.

Para Miguel, su paso por Asia es ciclo cumplido. En el último tiempo estuvo en Emiratos Árabes vistiendo los colores del Al-Wasl. Allí alcanzó a jugar apenas 16 partidos, pero le rindió a la hora de los goles, acabando con 8 el año.

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Primera vez en México

Miguel Borja ha sido un trotamundos. Sus inicios en Colombia, tan prometedores, lo llevaron a jugar en Italia, Argentina, Brasil, pero jamás a México. En dicha liga, a sus 33 años, espera poder impulsar de nuevo su carrera a la par que tiene buenas ganancias económicas.

Durante meses atrás, el goleador fue relacionado con Cruz Azul, también del balompié manito, pero no lograron capitalizarse las conversaciones para que este se convirtiera en compañero de Kevin Mier y Willer Ditta.

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Negocio desconocido

Muy poco se conoce del acuerdo que vienen alcanzando Miguel Borja y América. Informaciones extraoficiales hablan de un traspaso definitivo, por medio de una compra, que le vincularía a las Águilas por un largo tiempo.

El periodista César Luis Merlo es quien le ha seguido la pista a dicho acuerdo, diciendo que “se espera que las Águilas adquieran el pase de manera definitiva y Borja firme un contrato a largo plazo”.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el ariete nacional tiene un costo en el mercado de unos 1.8 millones de euros. América deberá poner una cifra como esta o similar para quedárselo.

En su mejor momento, por allá en 2017, cuando estuvo con Palmeiras de Brasil, fue cotizado en 5 millones de euros, siendo esta la cifra récord en la que ha sido tasada su ficha.

Luego decayó al ir al Junior de Barranquilla; alzó algo con sus pasos por Gremio y River Plate, pero terminó desinflándose nuevamente al salir para el continente asiático, a donde llegó valiendo tan solo 2 millones de euros.

Alejado de Selección Colombia

En la Copa América de 2024, donde la selección Colombia fue finalista, Miguel Ángel Borja estuvo en la delegación. Para el Mundial 2026, luego de un mal tramo de carrera siendo parte de River Plate, no hizo los méritos para ser tenido en cuenta.

Yerry Mina, defensor de la Selección Colombia, junto a Miguel Ángel Borja Foto: Getty Images

Él mismo en una entrevista aceptó que no pasaba por su mejor estado de forma y que debía darle espacio a otros que tenían los argumentos para pelear por un puesto en la Tricolor.