Desde el martes pasado se ha familiarizado con la Selección Colombia el nombre de José María Bazán, argentino de 54 años que llegaría para ser nombrado nuevo asistente técnico de la Tricolor y trabajaría mancomunadamente con Néstor Lorenzo.

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Según los reportes de periodistas como César Augusto Londoño, este fue el elegido para tomar el lugar que dejó Amaranto Perea para irse a Independiente Medellín.

Aunque el nombramiento no ha sido oficializado por la Federación Colombiana de Fútbol, las reacciones ya se han ido produciendo. Una de las más recientes la hizo Carlos ‘Pibe’ Valderrama en Win Sports, donde no se mostró al 100 % conforme.

Apoyo a los colombianos

En algún momento se vinculó como asistente técnico a Arturo Reyes, también a Juan Carlos Osorio, pero al final ninguno de estos colombianos entró en la lista de posibilidades de Lorenzo.

Haber tenido un asistente que conozca los procesos del balompié nacional hubiese jugado a favor del proceso; sin embargo, Valderrama dice que es entendible que Lorenzo se incline por sus amigos porque así pasa en el fútbol.

⚽🔥“Yo quisiera colombianos en el cuerpo técnico de la selección, pero nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá. Todos estamos afuera, no sé por qué”, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, exfutbolista.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/lcbFFtFtyP — Win Sports (@WinSportsTV) August 19, 2026

“Yo quisiera colombianos en el cuerpo técnico de la Selección, pero nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá. Todos estamos afuera, no sé por qué”, sentenció.

“Cada técnico tiene sus amigos, siempre me lo enseñaron y es así. Él está haciendo eso”, recalcó sobre la decisión.

Análisis del futuro de la Tricolor

Como referente del combinado nacional, el Pibe es autoridad para dar sus conceptos y más ahora cuando inicia un nuevo proceso que tendrá como reto máximo la renovación. Nombres como James Rodríguez, David Ospina, entre algunos otros, dejarán de estar y deberán llegar otros.

Un nombre que podrá ser la base del equipo colombiano es Luis Díaz. Su rendimiento en Bayern Múnich y figuración en la élite lo hacen el mejor jugador colombiano en la actualidad.

Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia. Foto: Getty Images via AFP

“Luis Díaz ya demostró que puede jugar en cualquier parte del mundo; tranquilos, que todavía puede dar la vuelta. Me gustan los equipos que juegan bien y me parece que Colombia jugó bien”, auguró de cara a un futuro mejor.

Haciendo un llamado de atención, el Mono exigió que se convoquen nuevos nombres. “Es el momento del recambio de nosotros, ¿qué vamos a esperar?; vamos a armar equipo nuevo, es ahora. Porque esta generación era hasta el Mundial; ahora viene otro combo”, dijo.

Néstor Lorenzo tendrá un nuevo asistente técnico en la Selección Colombia para su segundo ciclo. Foto: Getty Images

Para terminar, Valderrama sugirió de manera pública algunos nombres. De los tres que mencionó, dos ya han tenido procesos, mientras uno es la figura de Atlético Nacional y no ha tenido la chance de vestir la camiseta cafetera.

“Yaser Asprilla tenía que estar en el Mundial. Yaser puede ser el 10 de la Selección. De los nuevos, Rengifo, que juega bien, y Carrascal, que no sabemos si sí o si no; para mí sí, pero el problema es que en la Selección no juega”, apuntó.

Colombia volverá a reencontrarse en poco tiempo. Los amistosos de septiembre y octubre obligarán a Lorenzo a una convocatoria en la que se evaluará a los nombres citados.