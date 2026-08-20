Pipe Bueno se quebró al confesar problemas con sustancias: “si no estaba borracho, estaba drogado”

Pipe Bueno habló de uno de los momentos más difíciles de su vida en el reciente episodio de Los hombres sí lloran, el pódcast dirigido por el actor Juan Pablo Raba. Durante la conversación, el cantante se sinceró sobre los excesos que enfrentó durante una etapa marcada por el consumo de alcohol y drogas, situación que terminó afectando distintos aspectos de su vida personal y su relación con Luisa Fernanda W.

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El artista recordó que llegó a sentirse perdido y cuestionó algunas de las decisiones que había tomado junto a su familia.

“Llego a una montaña rusa, entre licor y excesos. Me siento como nunca me había sentido en 34 años de mi vida, con dos hijos. Donde sí la decisión de mudarme de país y yo pensaba. ‘Si me equivoqué, fui yo’”, relató.

Pipe Bueno también explicó que, en medio de las inseguridades que comenzó a experimentar, recurrió al alcohol como una forma de enfrentar sus emociones.

@loshombres.si.lloran Se requiere una dosis enorme de valentía para hablar sobre estos procesos de una forma tan sincera y vulnerable ❤️‍🩹 GRACIAS, @pipebueno ¡Y es que es tan necesario! Es fundamental poder tener estas conversaciones. Poner el tema sobre la mesa. Escuchar a quienes han atravesado por esto, a quienes los han rodeado; a quienes están ahí y a quienes lograron salir… solo así empezaremos a entender que las adicciones no son una “elección”, son una enfermedad. Una enfermedad que, quizás, en un principio es un poco difícil de identificar.. pero que, con el tiempo, empieza a ocupar cada vez más y más espacios y lugares de nuestras vidas, hasta el punto en el que no importa en donde estemos o con quién, se vuelve casi imposible de controlar. ¡Nuestro episodio de esta semana junto a @pipebueno isponible mañana en Youtube y Spotify! Allá nos vemos 🤍 #LosHombresSíLloran #PipeBueno #AquíEstoyYo #Adicciones #Licor ♬ original sound - Los Hombres Si Lloran

“No me siento tan seguro como me sentía antes. Yo pensaba que Luisa iba a decir que fue mi culpa, que yo me equivoqué y perdimos tiempo y el dinero invertido (...) entonces, empiezo a tomar”.

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de la conversación llegó cuando habló directamente sobre el consumo de drogas. El cantante aclaró que no se trató únicamente de situaciones relacionadas con fiestas o reuniones con amigos, sino que llegó a consumir estando en su propia casa.

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“Lo de las drogas no fue que me volé de rumba. No fue un sábado, un viernes, con mis amigos. Fue en mi casa, al lado de mis hijos, después de un desayuno; fue muy fuerte. Yo me desconocía”, confesó.

Finalmente, Pipe Bueno reconoció que el consumo comenzó a convertirse en una constante y que tenía dificultades para manejar lo que sentía.

“Empieza a suceder eso; si no estaba borracho, estaba drogado. Se me empiezan a salir de control las emociones (...) la manera de gestionarlas era estar siempre en un estado alterado de consciencia, con lo que fuera”.

Durante el relato, el artista dejó ver la dimensión de una etapa que también puso en riesgo su relación con Luisa Fernanda W, con quien tiene dos hijos, Máximo y Domenic.