Asesinan a patrullera de la Policía en Nariño cuando estaba de civil: investigan posible participación de disidencias de las Farc

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró este miércoles, 16 de septiembre, en Nariño. La patrullera de la Policía Nacional Yenifer Yadira Ordóñez Valencia fue asesinada en el municipio de El Charco cuando se encontraba de civil y sin armamento, según confirmó la propia institución.

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La uniformada estaba adscrita a la Estación de Policía de El Charco y había salido de las instalaciones aproximadamente a la 1:30 de la tarde para realizar diligencias personales. Minutos después fue atacada con arma de fuego en el casco urbano del municipio.

Los perpetradores huyeron del lugar mientras las autoridades iniciaron las labores para reconstruir lo sucedido y dar con la captura de los responsables.

Investigan posible participación del Frente Jaime Martínez

Una de las líneas que aparece en los reportes preliminares apunta a una posible injerencia del Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas. Sin embargo, hasta el momento esa eventual responsabilidad no ha sido establecida oficialmente y continúa siendo materia de investigación.

También se investiga si el crimen podría estar relacionado con un denominado ‘plan pistola’ contra integrantes de la Fuerza Pública en el suroccidente del país. Medios regionales y nacionales han reportado que las autoridades mantienen las alertas por amenazas contra uniformados en esta zona.

Tras el asesinato, la Policía informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue desplegado un equipo para avanzar en la identificación y captura de los autores materiales del homicidio.

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“Esta no fue una agresión contra una mujer policía, fue una agresión contra las 47.662 mujeres que hacen parte de nuestra Institución”, señaló la Policía en el comunicado divulgado después del crimen.

La institución también habilitó la Línea contra el Crimen 3143587212 para recibir información ciudadana que permita establecer quiénes participaron en el asesinato.

“Reafirmamos nuestro compromiso de adelantar las acciones necesarias para capturar a estos cobardes asesinos y presentarlos ante la justicia”, agregó la Policía.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del ataque y establecer si detrás del asesinato existió una orden de alguna estructura armada ilegal. Hasta ahora, no se han reportado capturas por el homicidio de la patrullera Yenifer Yadira Ordóñez Valencia.