Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez, rompió el silencio y se sinceró sobre el asesinato de la influencer: “la amaba mucho”

Entrevista a Vivian de la Torre

Incluso hizo un llamado a las personas que estaban calumniando a Valeria y les pidió que dejaran de mentir porque ella “ya no está acá para defenderse. Ella no se juntaba con gente mala”. Finalmente, concluyó asegurando que “yo no tuve nada que ver en lo que pasó así me quieran inventar. Yo tengo a mi familia apoyándome“.