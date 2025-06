Sale a la luz supuesto audio de Valeria Márquez revelando delicada situación: “No valía para presentarme con sus amigos”

“Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos. Que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme con sus amigos; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada”, se escucha al inicio.