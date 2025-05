Salen a la luz chats que darían respuesta sobre caso de Valeria Márquez; se filtraron mensajes: “No conoces mis peores lados”

Valeria Márquez fue el centro de varias noticias internacionales, luego de ser asesinada en una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de TikTok. La mexicana se encontraba en un lugar público, cuando fue atacada por un hombre que se hizo pasar por repartidor.

Estos hechos dejaron cientos de preguntas entre los usuarios de redes sociales, quienes detallaron fuertes imágenes del instante en el que la latina fue baleada al interior de un salón de belleza de la colonia Real del Carmen, en Zapopan, Jalisco.

Pese a que hay versiones sobre el caso, la influencer ya había encendido las alarmas con una serie de publicaciones que realizó, exponiendo amenazas que recibía de una persona que fue allegada a ella.

Aunque se manejan especulaciones sobre los posibles sospechosos, Valeria Márquez había hecho responsable de acoso y amenazas a su expareja, quien, al parecer, según registran medios internacionales, es un capo del narcotráfico en México, cuyo nombre no se ha revelado por las autoridades.

La tiktoker, en su post, hablaba de una mala experiencia que vivió en un bar, luego de que fuera sacada por el personal de seguridad. Estas personas la habrían agredido, por lo que no dudó en denunciar por su cuenta de Instagram, afirmando que el responsable era su “actual pareja con la cual vivía”.

“Hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que ir de la ciudad)”, escribió.

“No le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme. Y me dijeron: ‘Por favor, salte porque no sabes cómo se pone él. No me quiero meter en problemas con él’”, relató.

Muere la influencer Valeria Márquez durante una transmisión en vivo de TikTok. | Foto: Redes sociales

En ese instante fue cuando subió las capturas de pantalla de un chat de WhatsApp, en el que se vería que estaría siendo amenazada por él. Dichos mensajes eran claros sobre sus diferencias, por lo que ella solo dejó el aviso.

Chats de Valeria Márquez

Exnovio: Para que aprendas a hacerme caso. No conoces mis peores lados y no te los quiero ir demostrando.

Valeria Márquez: Vete alv.

Exnovio: Tu muy a gusto, todo el día mandándome a la ver#$ y todo el día divirtiéndote.

Exnovio: Ten vergüenza de las cosas. Me haces hacer cosas que no quiero.

Hoy Valeria fue asesinada mientras hacía una transmisión en vivo. pic.twitter.com/8EclSOr8a8 — Arturo Villegas (@ArturoVillegasQ) May 14, 2025

Por el momento se desconoce cómo seguirá el rumbo de la investigación, teniendo en cuenta que fue un posible feminicidio. Habrá que esperar para ver las pruebas y los rastros que dejó esta situación, donde las amigas de la influencer también fueron señaladas.

Valeria Márquez había presentido que algo le iba a suceder, ya que en un live de la red social manifestó que todo era muy extraño.

“Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice: ‘oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti’. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo: ‘mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”, comentó.