Ella era Valeria Márquez, la ‘influencer’ que asesinaron en pleno en vivo de TikTok.

Valeria Márquez, una joven influencer mexicana de 23 años, fue brutalmente asesinada el martes, 13 de mayo, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza , Blossom the Beauty Lounge , ubicado en Zapopan, Jalisco.

El atacante huyó del lugar en una motocicleta, y hasta el momento no ha sido identificado, ni detenido.

“Tuve la oportunidad de conocerla, era una persona con una energía muy bonita, sigo en shock y no puedo creer que jamás volveré a ver sus lives”; “Se me hace que pudo haber sido por un crimen pasional. Qué en paz descanse, de verdad me puse muy triste con esta noticia”; “Ya basta de que nos estén matando y nunca atrapen a nadie” y “Qué triste lo que hicieron, Dios mío”, escribieron algunas personas en los comentarios de su última fotografía.