Alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, seguirá en la cárcel por presuntos hechos de corrupción

Víctor Gamboa, el alcalde del municipio de Villa de Leyva, joya turística del departamento de Boyacá, fue capturado por orden de un juez de control de garantías y luego de una solicitud que hizo la Fiscalía por presuntas irregularidades en la celebración de contratos en el municipio.

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De acuerdo con la Fiscalía, las presuntas irregularidades se derivaron de diferentes contratos que tuvieron el aval del alcalde, que se convirtieron en presuntos hechos de corrupción y luego de algunas advertencias de quienes denunciaron ante el ente acusador lo que consideraron actos ilícitos.

El mandatario fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías para imputar cargos por delitos relacionados con la administración pública. No aceptó la imputación y en las últimas horas solicitó revocar la medida de aseguramiento que corría en su contra; una juez en Bogotá mantuvo la decisión de tenerlo privado de la libertad.

La Fiscalía capturó al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa. ¿De qué se le acusa? Foto: Suministrada (API)

“La decisión adoptada por el juzgado mediante la cual se impuso una medida de aseguramiento a Víctor Alfonso Gamboa será confirmada en su integridad. En mérito de lo expuesto, el juzgado resuelve confirmar la decisión adoptada el 20 de mayo de 2026 y comunicar al centro de servicio judiciales la decisión”, señaló la juez.

En criterio de la juez, no se cumplen los requisitos para otorgarle el beneficio de la detención domiciliaria o la libertad al mandatario, mientras se adelanta la investigación en su contra y la Fiscalía logra establecer la responsabilidad que tendría el alcalde en los hechos materia de investigación.

Agentes del CTI interceptaron al mandatario Víctor Alfonso Gamboa cuando descendía de la camioneta oficial. Foto: Tomado de redes sociales

El proceso contra el alcalde Víctor Gamboa apenas está en su primera etapa. Fue capturado, le imputaron cargos y solicitaron una medida de aseguramiento. La Fiscalía radicará el escrito de acusación con el propósito de llegar a un juicio y pedir una condena en su contra, esto si antes el mandatario no llega a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía.