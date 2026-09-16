Muy cerca de Bogotá: el municipio de Cundinamarca de bellos paisajes e ideal para quienes buscan una “conexión con la naturaleza”

Cota es uno de los 116 municipios que integran el departamento de Cundinamarca, uno de los más poblados de Colombia.

Ubicado en la provincia de Sabana Occidente, a unos 26 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 45 minutos de viaje en automóvil, este municipio es conocido por su clima templado y sus paisajes rurales. Según señala la Gobernación de Cundinamarca, es un lugar para quienes buscan una conexión con la naturaleza cerca de la capital.

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“Situado en la Sabana de Bogotá, Cota tiene una altitud de aproximadamente 2,560 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, incluyendo el río Bogotá, que atraviesa su territorio”, agrega la entidad.

Plaza central de Cota - Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Cota

Historia

La Gobernación señala que la historia de Cota se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente en 1604 por el capitán Juan de Vera.

Cota, en lengua chibcha, quiere decir “desgreñado, crespo, encrespado”. Se le conoce como la ‘capital indígena colombiana’, debido a que la mayoría de los chibchas vivieron más cerca de este territorio que de Bogotá, según señala la Alcaldía del municipio.

En materia económica, la principal actividad productiva del municipio es la agricultura, con cultivos de flores, hortalizas y frutas. La ganadería y la avicultura también son actividades económicas importantes.

Sitios de interés

Uno de los principales atractivos del municipio es el cerro de Majuy, ideal para el ecoturismo y las actividades recreativas al aire libre.

“Este cerro es considerado un sitio sagrado para los muiscas y ofrece vistas panorámicas del municipio y sus alrededores”, agrega la Gobernación.

De acuerdo con la Alcaldía del municipio, una parte del cerro corresponde a un resguardo indígena, donde pobladores nativos de la región viven sin intervención del Estado.

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Adicionalmente, es un espacio en el que se encuentra la fauna de la región.

“En la Serranía del Majuy, hemos tenido el privilegio de registrar la presencia de dos habitantes de nuestros bosques montañosos: el zorro perruno (Cerdocyon thing) y la comadreja (Mustela frenata), quienes desempeñan un papel fundamental en el equilibrio ecológico de nuestra hermosa montaña”, destaca la alcaldía.

La parroquia de nuestra señora del Rosario es otro de interés del municipio. Es una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.