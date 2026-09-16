Medellín es una de las ciudades preferidas por los viajeros en Colombia. Destaca por su naturaleza, gastronomía y entretenimiento, atractivos que permiten vivir experiencias únicas.

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Un recorrido puede comenzar por el centro de la ciudad para conocer la Plaza Botero y el Museo de Antioquia, continuar hacia el barrio Provenza para descubrir restaurantes y cafés y llegar hasta la Comuna 13, reconocida por sus murales, escaleras eléctricas y expresiones de arte urbano.

Para quienes prefieren los espacios al aire libre, el Parque Arví es una de las opciones para alejarse del ambiente urbano y recorrer senderos en medio de bosques. Otra posibilidad es subir al Pueblito Paisa para contemplar parte del Valle de Aburrá y disfrutar de una muestra de la arquitectura tradicional antioqueña.

Muy cerca de la ciudad, a solo media hora, se encuentra otro destino que encanta por su tranquilidad, su agradable temperatura, que promedia los 20 grados, y sus lindos paisajes.

Así se ve Sabaneta, Antioquia, en la noche. Foto: Getty Images

Se trata de Sabaneta, pueblo al que se le conoce como “Municipio Modelo de Colombia” o “Vallecito de Encanto”, el cual tiene solo 15 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el municipio más pequeño de Colombia, según Turismo Antioquia Travel.

La mencionada fuente indica que gracias a su desarrollo en infraestructura y transformación dentro del casco urbano, este se rodea de santuarios de gran biodiversidad, garantizando un gran contraste con la naturaleza.

Según la Secretaría de Seguridad del municipio, este destino se ha consolidado como el más seguro del país porque le apuestan a la tecnología, lo que brinda tranquilidad no solo a los habitantes, sino a quienes llegan de visita.

Este es el municipio más caliente de Antioquia; su temperatura se ha acercado a los 40 grados, una de las más altas del país

¿Cuáles son sus encantos?

Con su temperatura agradable y una rica gastronomía, este pueblo es una buena opción cuando se está en Medellín y se quiere salir de la ciudad a disfrutar de otros planes.

Se puede empezar por conocer el parque principal, donde se encuentra el Santuario de María Inmaculada, uno de los templos más representativos de Sabaneta. Según la Alcaldía Municipal, aunque este pueblo ha tenido un desarrollo urbanístico en los últimos años, aún mantiene lugares que evidencian la tranquilidad y en este espacio los visitantes pueden disfrutar de una mañana, tarde o noche acompañada de un buen café.

Sabaneta es un destino tranquilo, ubicado a solo media hora de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Otro sitio de interés es la Casa Natal de José Félix Restrepo, conocida también como Finca La Doctora. La construcción, declarada Monumento Nacional en 1975, está ligada a la historia del reconocido jurista y actualmente se encuentra bajo el cuidado de las Hermanas Siervas del Santísimo.

La oferta cultural se complementa con la Casa de la Cultura La Barquereña, una antigua edificación de arquitectura colonial rodeada de zonas verdes, donde se desarrollan actividades relacionadas con las tradiciones y expresiones culturales del municipio.

En este pueblo se ofició la primera misa católica en el Valle de Aburrá, muy cerca de Medellín. ¿Cuáles son sus atractivos?

Para quienes prefieren la naturaleza, el Parque Ecológico La Romera ofrece 181 hectáreas de bosques y espacios para recorrer a pie. Sus senderos permiten disfrutar de actividades al aire libre y acercarse a la riqueza natural de Sabaneta sin alejarse demasiado del área urbana.