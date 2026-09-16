El municipio antioqueño que enamora por su arquitectura colonial, calles empedradas y más de 480 años de historia

Santa Fe de Antioquia es uno de los municipios más encantadores de Colombia. Ubicado a 56 kilómetros de Medellín, aproximadamente a 1 hora y 15 minutos de distancia en vehículo, este municipio de alrededor de 25.000 habitantes es reconocido por su hermosa arquitectura de la época colonial.

El territorio, que posee una gran cantidad de casas de los siglos XVI, XVII y XVIII, hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, según destaca la Alcaldía.

“Estar en Santa Fe de Antioquia es hacer un hermoso viaje al pasado. Sus plazas, sus calles empedradas, las fachadas de sus casas patrimoniales y, en general, su estilo colonial, lo hacen un lugar mágico”, resalta el portal turístico Antioquia Travel.

La ciudad colombiana que fue reconocida entre las mejores del mundo para movilizarse en bicicleta en 2026

Historia

Este municipio fue fundado el 4 de diciembre de 1541 por el conquistador Jorge Robledo en el valle de Ebéjico. El temprano asentamiento obedeció a la exploración y posterior explotación de oro del territorio.

“Santa Fe de Antioquia es uno de los municipios más importantes del departamento, por su significado histórico y cultural. Fue una de las primeras fundaciones españolas en el territorio y le dio nombre al departamento”, señala a Gobernación de Antioquia.

También fue la primera capital de Antioquia, por más de 250 años, hasta que en 1826 se trasladó a Medellín.

Santa Fe de Antioquia hace parte de los pueblos patrimonio de Colombia. Foto: Facebook: Alcaldía Santa Fe de Antioquia

Atractivos

De acuerdo con el portal Antioquia Travel, entre sus principales atractivos se encuentra el Puente de Occidente, construido entre 1888 y 1895. Este es uno de los íconos de la ingeniería antioqueña. Une a Santa Fe de Antioquia con Olaya y Sopetrán, y fue declarado monumento nacional en 1978.

El Puente de Occidente, construido entre 1888 y 1895, queda ubicado en la vía que conduce de Santa Fe de Antioquia hacia Olaya y Sopetrán. Foto: Colprensa

También son imperdibles los museos de Arte Religioso y Juan del Corral. El primero tiene pinturas, esculturas de arte religioso y diversos objetos de orfebrería de la colonia española y del siglo XVIII. El segundo museo ocupa una antigua casona y expone piezas de arte religioso y precolombino.

Para los amantes de la historia y la religión, también es un plan importante el conocer la red de iglesias y capillas. Todas tienen entre 100 y 300 años de construcción, y cuentan con una belleza arquitectónica que atrae. Entre ellas se encuentran la catedral y las iglesias Nuestra Señora de Chiquinquirá, Santa Bárbara, Jesús Nazareno y San Pedro Claver.

La ciudad colombiana reconocida como el mejor destino internacional en 2026; una joya colonial y gastronómica

Celebraciones culturales

Entre los principales eventos culturales del municipio está el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, que se realiza desde 2000: “Cada año y durante cinco días seguidos, permite a propios y extraños disfrutar del séptimo arte con producciones foráneas y locales, en espacios públicos y con acceso libre para todos”, destaca la publicación turística antioqueña.

Otras celebraciones reconocidas son las Fiestas del Tamarindo, las Fiestas de los Diablitos y las fiestas decembrinas.