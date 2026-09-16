La gastronomía se ha consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos de Colombia, gracias a que cada región ha desarrollado sabores, ingredientes y preparaciones propias, influenciados por su geografía, clima, productos agrícolas y tradiciones culturales.

El pueblo de Boyacá donde se comen las mejores costillas de cordero asado, un destino ecoturístico para no perderse

Además, la comida les permite a los viajeros conocer las costumbres y la historia de las comunidades de una manera cercana, desde mercados y restaurantes hasta recetas transmitidas de generación en generación, y en Boyacá este tema no es la excepción.

En esta región del país es posible disfrutar de diversidad de preparaciones muy típicas del departamento, pero también de otras que se han ‘importado’ de otras zonas, pero que complementan perfectamente la oferta.

Esto es precisamente lo que pasa en el municipio de Chinavita, un destino ubicado a solo dos horas de Tunja, donde los viajeros pueden comer pepitoria, un plato muy típico de Santander y Norte de Santander, que se elabora con las vísceras del cabro.

Se dice que son varias las razones por las que este plato se consume en este municipio boyacense. La primera es que Chinavita se localiza en la provincia de Neira, muy cerca de la zona de influencia santandereana y del Valle de Tenza, lo que facilita el intercambio de recetas y costumbres culinarias andinas.

Adicionalmente, la cocina de la región comparte métodos de aprovechamiento total de los animales criados en el campo, integrando platos como la pepitoria y la chanfaina, siendo esta última muy típica de la región.

El municipio de Boyacá donde comer cuchuco de trigo con espinazo es uno de los mejores planes; a una hora de Tunja

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que allí también destacan otras preparaciones tradicionales de la región como el cocido boyacense, la carne al caldero, el tamal, los envueltos, el pan y las arepas de maíz, así como la chafaina.

De igual forma, los visitantes pueden deleitarse con mazamorra chiquita, carne a la llanera, fritanga, jugo de chamba, guarapo, masato, chicha de maíz y las achiras de sagú, un amasijo que se produce a base de harina de sagú, mantequilla, queso campesino, huevos y sal.

Chinavita tiene varios atractivos naturales para conocer. Foto: Créditos: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) / API

¿Qué se puede hacer en Chinavita?

Además de degustar sus delicias gastronómicas, en Chinavita se pueden realizar varios planes y muchos son especiales para los amantes de la naturaleza. De acuerdo con Situr, allí es posible visitar varios cerros, entre ellos: Mamapacha, el de la Serranía, La Laja, Loma Alta, Loma de Palo Blanco, Cuchilla de Sicha, Cuchilla Filipia, Cuchilla San Antonio, Peña Pata de Gallo, Cuchilla Usillo y Alto de la Sierra.

A 45 minutos de Villa de Leyva, el pequeño pueblo para deleitarse comiendo almojábanas, mantecadas, milhojas y otras delicias

Uno de los puntos más elevados del municipio es el Alto de los Tiestos, que queda en Usillo, y en la vereda de Cupavita se encuentran aguas termales de las que los viajeros pueden disfrutar.

Otros atractivos del municipio para quienes prefieren otro tipo de plan son, por ejemplo, la Basílica de Nuestra Señora del Amparo, el Monumento Virgen del Amparo, el Alto de la Cruz, la Capilla Santa Bárbara y restaurantes campestres.